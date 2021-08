Las fallas de Especial ultiman las tareas de grúa y muestran las partes centrales y remates de sus monumentos

El presidente de la Federación de Fallas de Especial, Rafael Mengó, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que comisiones como l'Antiga de Campanar y Sueca-Literato Azorín "ya han acabado" las tareas de grúa y que otras como Almirante Cadarso-Conde Altea están concluyendo.

Mengó ha comentado que "igual queda algo pendiente" en algún caso pero ha insistido que la mayoría de fallas de Especial tiene "todos los elementos centrales en la calle". "Todos los elementos centrales están en la calle. Excepto Cuba, que los saca hacia el 28, el resto está en la calle", ha agregado.

Así, ha expuesto que "se va trabajando poco a poco" para dejar montadas las principales partes de las fallas y ha señalado que en el caso de estos grandes monumentos se deja para la noche de la 'plantà' únicamente los últimos detalles. "Se está trabajando para tener las fallas cuanto antes", ha agregado.

El representante de las Fallas de Especial ha destacado que este año los artistas falleros han tenido que adaptar sus horarios y rutinas de trabajo al calor, dado que debido a la pandemia los actos falleros se han trasladado del habitual mes de marzo al de septiembre y las fallas han comenzado a salir a la calle en agosto. De esta forma, ha explicado que han organizado sus tareas en la vía pública para evitar las horas del día de más calor.

Rafael Mengó ha asegurado que el montaje de los monumentos se está desarrollando "acorde a lo que se esperaba" después de que "a partir del 20 de agosto comenzaran a tirar las fallas hacia arriba". Tras ello, ha apuntado que el único "imprevisto" que ha surgido ha sido la lluvia de esta semana. "Todo ha estado en condiciones salvo el imprevisto de la lluvia", ha declarado.

El presidente de la Federación de Fallas de Especial ha aseverado que estas precipitaciones no han ocasionado daños destacados sino desperfectos que se pueden subsanar en las fallas que ya estaban en la calle. Ha precisado que este ha sido el caso de los monumentos de l'Antiga de Campanar y de Sueca, en los que se ha producido "algún desperfecto que perfectamente se puede subsanar".

A este respecto, ha agregado que se cuenta "con una semana" por delante antes del inicio del calendario oficial de las Fallas 2021, del 1 al 5 de septiembre, por lo que ha afirmado que hay "tiempo hasta la 'plantà'" definitiva para arreglarlo todo y dejar las fallas "en perfectas condiciones".

"Han sido incidentes solucionables cien por cien: desconchones, acumulaciones de agua y pintura perjudicada. Todo recuperable. Sin problema aún se está a tiempo, queda una semana para poder solucionarlo", ha reiterado.

"MIRANDO AL CIELO"

No obstante, Mengó ha aseverado que tanto los artistas falleros como los componentes de las distintas comisiones esperan los días de Fallas de este año "mirando al cielo" y confiando en que "no siga lloviendo". Ha dicho que esto es algo que los falleros están acostumbrados a hacer porque en las fechas habituales de sus fiestas, en marzo, algunos años también se dan episodios de lluvia y de viento aunque ha declarado que se espera que no se den en los próximos días y que si se producen no ocasionen inconvenientes.

La Federación de Fallas de Especial de València la integran nueve comisiones falleras: Sueca-Literato Azorín, l'Antiga, Na Jordana, Admirante Cadarso-Conde Altea, Cuba-Literato Azorín, Antic Regne, El Pilar, Convento Jerusalén-Matemático Marzal y Exposición.

Por su parte, la falla grande del Ayuntamiento de València, cuya parte central es la figura conocida como 'La Meditadora', sigue cogiendo forma después de que este miércoles llegara ante el consistorio desde el taller de sus artistas falleros.

La Junta Central Fallera (JCF) ha indicado este jueves, en un comunicado, que los equipos de los artistas Manolo Martín y José Ramón Espuig han comenzado esta jornada el montaje de este monumento, cuyo lema es 'Açò també passarà', con vistas a la 'plantà' definitiva.

"MUCHAS GANAS Y MUCHA ILUSIÓN"

Por otro lado, Mengó ha expuesto que los falleros esperan las fiestas de 2021 "con muchas ganas y mucha ilusión" aunque serán unas fiestas atípicas condicionadas por la pandemia de la Covid-19. Ha asegurado que supondrán "el reencuentro de mucha gente que hace año y medio que no se ha visto" y ha aseverado que las fiestas se vivirán con "mucho cuidado y precaución" para evitar contagios. "El tema sanitario está como está. Está ahí el bicho. Sigue estando", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que las medidas sanitarias se aplicarán también en las visitas a las fallas de Especial. A este respecto, ha comentado que en el circuito que se establezca en cada una de ellas en torno a sus monumentos primará "la precaución y la cautela".

En esta línea, Rafael Mengó ha manifestado que habrá un aforo limitado, que será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico y de mascarilla, así como guardar la distancia de seguridad, y que se habilitarán recorridos de una "dirección única para que la gente pueda circular y disfrutar con prudencia y seguridad".