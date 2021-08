Salvando la barrera cultural y del idioma: así ayudan las asociaciones de Lavapiés a vacunar a cientos de migrantes

Elahi Mohammad Fazle pagó el pasado mes de julio una factura desorbitada de teléfono móvil. Hizo muchas llamadas y la mayoría tenían un único objetivo: facilitar el acceso de migrantes residentes en la Comunidad de Madrid a la campaña de la vacunación contra la Covid-19. Como presidente de la asociación Valiente Bangla, que desde 2007 trabaja en el barrio de Lavapiés con personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, Elahi se desvivió por atender a todos los que acudían a él pidiendo ayuda.

Y el volumen de esas gestiones da cuenta de su éxito: Valiente Bangla ha posibilitado que durante el mes de julio y en lo que va de agosto hayan accedido a la vacunación un total de 1.300 migrantes. Y el número sigue aumentando. "Hoy mismo (por este jueves) hemos ayudado a vacunarse 20 personas", asegura Elahi durante una conversación con 20minutos.

No ha sido una tarea fácil. Las gestiones que ha realizado no se limitan a las decenas de llamadas para gestionar citas, la asociación también ha acompañado a muchas personas hasta el mismo momento del pinchazo, porque muchos inmigrantes no hablan castellano y el idioma es para ellos un muro insalvable. "Estamos haciendo fuerza con la Comunidad de Madrid para que haya traductores en los centros de salud", señala Elahi.

También hay muchas personas extranjeras que, teniendo tarjeta sanitaria, no han podido usar la aplicación de autocita porque no tienen conocimientos suficientes para manejarse en internet, o simplemente porque no disponen de conexión. "Me han llegado a decir que en locutorios se ha cobrado 5, 10 y hasta 18 euros para conectarse y pedir una cita", lamenta el presidente de Valiente Bangla.

Pero la idiomática y la tecnológica no son las únicas barreras con las que se suelen topar. Horarios de trabajo incompatibles con los de vacunación, imposibilidad de pedir permiso para acudir a recibir las dosis o de cogerse una baja médica si les da algún tipo de reacción son otros problemas, según Nines Cejudo, miembro de la Red Solidaria de Acogida, que también trabaja en Lavapiés.

Desde esta asociación formada por ciudadanos de a pie autoorganizados para ayudar de forma altruista a todos los migrantes que lo necesitan también apuntan que otra dificultad importante está representada por las diferencias culturales: a veces se traducen en un abismo que impide al colectivo entender el por qué de muchas gestiones o formas de actuar en España. "No tienen cultura de sanidad preventiva... algunos no saben qué es una vacuna o no entienden por qué han de ir al médico si están bien de salud", detalla Cejudo.

Acercar la vacunación a los ciudadanos

En todo este proceso, los más vulnerables son los migrantes que no tienen regularizada su situación administrativa y por eso carecen de tarjeta sanitaria. Desde la Comunidad de Madrid se ha señalado que se está vacunando a este colectivo siempre que el ciudadano porte un documento, sea español o extranjero, que acredite su identidad. Elahi Mohammad Fazle apunta que las personas a las que ha acompañado su asociación no están teniendo problemas para vacunarse, pero Cejudo pone de relieve que puede haber casos de personas sin ningún tipo de documentación.

"A nosotros nos puede parecer una barbaridad no tener documentación, pero es más común de lo que pensamos", explica la portavoz de la Red Solidaria de Acogida. "Los pasaportes en los países de origen son carísimos y no todo el mundo los ha conseguido. Además, puede haber gente que tuviera documentos pero que los perdiera en el mar, en un incendio o que se los robaran", añade.

Desde la Red Solidaria de Acogida piden que hayan una campaña de comunicación específica sobre la vacunación destinada a los migrantes. Una campaña que rompa las barreras que padecen los migrantes y les informe de dónde tienen que acudir a vacunarse, en qué horarios, por qué deben administrarse las dosis contra la Covid-19, etc. Esta información se podría incluso publicar en diversos idiomas, sugiere Nieves Cejudo, para hacerla aún más accesible.

Por su parte, el presidente de la asociación Valiente Bangla pide que la vacunación "se acerque" a los ciudadanos, inoculando los fármacos en los centros de salud. "Es una vergüenza que no se haya hecho", señala Elahi, que lamenta que acudir hasta los grandes puntos de vacunación de las afueras, como el hospital Isabel Zendal o el Wanda Metropolitano, es un problema para todos los residentes en Madrid que no tienen un medio de locomoción propio y especialmente para los extranjeros.

"Hay que romper la exclusión"

"Todos estos problemas se solucionarían rompiendo la exclusión en la que se encuentran muchos migrantes desde 2018", asevera Nines Cejudo sobre las restricciones al acceso a la sanidad. "Es una invisibilidad sanitaria inadmisible", agrega. Para Elahi Mohammad Fazle es "responsabilidad del ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y del Gobierno" que se vacune a todo el mundo. "Tienen que trabajar para ello", exige.

Tanto la Red Solidaria de Acogida como Valiente Bangla siguen trabajando para auxiliar a todo aquel que lo precise. Desde finales de julio, Elahi y sus compañeros han decidido abrir un número de móvil para la vacunación y gestionan las peticiones de ayuda a través de Whatsapp.

IMPORTANTE: Mándanos un whatsapp al número 631 213 054 para concertar tu cita si necesitas ayuda para vacunarte, si no estás en el sistema nacional de salud o tienes algún problema. https://t.co/u0fmb6Ar9e — Valiente Bangla (@valientebangla) August 5, 2021

"Quiero agradecer el trabajo de todas las personas que nos han ayudado", solicita Elahi. "Los directores de los centros de salud, secretarios como Concha y Mario... son todos muy majos", resalta. Mientras, el teléfono seguirá sonando con nuevas peticiones de ayuda.