Galiana reitera que la plaça de l'Ajuntament es tancarà en la 'cremà' i dissuadeix d'acudir a veure-la

El regidor de Cultura Festiva a València i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, ha reiterat aquest dimecres que la plaça de l'Ajuntament de la ciutat es tancarà per a la 'cremà' de les Falles de 2021, prevista per a la nit del 5 de setembre després de l'ajornament dels actes fallers a la primera setmana d'aquest mes a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

Galiana ha insistit a recordar que la 'cremà' en aquesta zona tindrà lloc sense públic per a evitar concentracions de gent per la pandèmia. Així, ha destacat que hi haurà tanques i ha ressaltat que encara que algú es desplace fins a aquest enclavament per a presenciar aquest acte, amb el qual conclouran les festes falleres d'enguany, no podrà veure res.

"Tal com està el dispositiu, crec que encara que et poses darrere de la tanca no veuràs res", ha exposat l'edil, que ha considerat que "no té cap sentit" que "algú vulga estar darrere de la tanca per a no veure res".

El responsable municipal, que ha participat aquesta jornada en la presentació dels Punts Violeta que s'habilitaran en la capital valenciana per la celebració dels actes fallers 2021, s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntat per si hi haurà aglomeracions de public per a veure la 'cremà' de les falles de l'Ajuntament de València.

"El que farem és per a això, per a no tindre aglomeracions", ha subratllat el titular de Cultura Festiva i de la JCF. "Sabeu que la 'cremà' de la falla de l'Ajuntament és multitudinària i igual que hem llevat les 'mascletaes' de la Plaça de l'Ajuntament per les aglomeracions, amb la mateixa història tancarem la plaça per a la 'cremà'", ha agregat.

Carlos Galiana ha recordat que enguany en aquest espai hi haurà un total de sis monuments, atés que a causa de les obres que s'executen en la Plaça de la Reina i a l'entorn del Mercat Central les falles de les comissions d'aquestes demarcacions es 'plantaran' en la de l'Ajuntament. D'aquesta manera, es comptarà en aquest lloc amb les dues falles municipals -gran i infantil-, amb les dues de la Plaça de la Reina i amb les dues de la del Mercat.

"Recordar que no sols tenim la 'cremà' de la falla de l'Ajuntament. Per qüestions de les obres de la Plaça de la Reina i de l'entorn del Mercat Central tenim la falla del Mercat i de la Reina ací al costat", ha asseverat el regidor, que ha parlat també de la proximitat, per la seua ubicació, de la de Telefónica.

Amb tot, Galiana ha repetit que es tancarà " la plaça" i ha subratllat que acudir a veure la 'cremà' i "estar darrere de la tanca no serveix per a res perquè no es veu res".

Preguntat per si el monument de la Plaça del Mercat es podrà muntar bé en la de l'Ajuntament i per si les jardineres que hi ha impediran el seu muntatge, l'edil ha explicat que la "del Mercat Central podrà plantar-se sense cap problema" i ha assegurat que "si hi ha alguna jardinera es llevarà, com es fa en altres falles".

"En moltes falles hi ha pilons i es lleven perquè puguen 'plantar', fins i tot, es lleven semàfors. No hi ha cap problema", ha afirmat el titular de Cultura Festiva i de la Junta Central Fallera.

Corretgeria

D'altra banda, preguntat per la 'plantà' de la falla de Corretgeria ha respost que eixe és un assumpte "més complex" i ha asseverat que s'està "treballant en ell des del minut un". "Tenim comunicació directa amb ells. No dic diàriament però quasi. Hem estat mirant diferents localitzacions", ha dit, alhora que ha avançat que aquest dimecres es proposarà "una altra localització".

No obstant això, Galiana ha ressaltat que hi ha més de 380 falles i que s'estan plantejant aquest tipus de problemes per a "una". "Una només", ha exposat. Després d'això, ha apuntat que s'ha estat "mirant tot el tema del centre" i "tot el que afecta les obres", davant l'arribada dels actes fallers, i ha assegurat que "s'ha anat solucionant".

Nit de l’Albà

Respecte al tret de la Nit de l'Albà ha assenyalat que es tracta d’"un acte que es recupera per part de la falla Na Jordana, que ja existia abans" i que s'està fent en els últims anys com a prèvia a la 'plantà' dels monuments.

"Crec que tampoc hi ha cap confusió. Simplement és un moment puntual que dóna eixida a la 'plantà' gran. No crec que hi haja major problema. En tot cas, no he rebut cap comunicació sobre aquest tema", ha afegit.