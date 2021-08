La remodelación de la avenida Alay marcará el inicio de las obras de Edusi en Benalmádena Costa

Un amplio marco de actuaciones desarrollado con financiación de la UE -diez millones de euros- y del Ayuntamiento -2,5 millones- con el objetivo de modernizar y mejorar Benalmádena Costa, para recuperar su protagonismo económico, social y turístico.

Navas ha explicado que se trata de una de las obras "más importantes vinculadas a la Edusi de Benalmádena Costa, e implicará dotar de una entrada digna al Puerto Deportivo de Benalmádena: ello no implica que la actual no sea válida, pero si necesita de una reordenación y modernización, tal y como nos han pedido los vecinos, así como una ampliación de su acerado y la puesta en marcha de carriles para una nueva movilidad con vehículos no contaminantes".

"Hablamos de una avenida que no se remodela desde hace ya más de dos décadas, y consideramos que es esencial modernizar nuestra ciudad para que siga resultando atractiva para vecinos y turistas", ha apuntado.

En este punto, ha incidido en que, "además de dignificar el acceso al puerto, esta actuación nos permitirá en un futuro dar continuidad al paseo marítimo para que conecte tanto con el Puerto Deportivo como con el paseo marítimo de Torremolinos".

Navas ha planteado que el futuro de la marina benalmadense "pasará por una mayor peatonalización, facilitando al visitante y usuario zonas habilitadas para el aparcamiento" y ha subrayado que "hemos vinculado este proyecto de remodelación al Edusi, buscando una mayor sostenibilidad y respeto por el medio ambiente para que la ciudad ofrezca un mayor protagonismo al peatón y viandante y a vehículos no contaminantes".

"Como Ayuntamiento estamos afrontando la mayor inversión realizada nunca en la franja litoral del municipio, dando continuidad a un proyecto que se inició en 2009, continuado por el gobierno municipal de Paloma García Gálvez en 2013 y 2014, y que hemos podido acometer gracias a haber logrado los fondos Edusi", ha explicado.

Por otro lado, ha agregado que se espera "iniciar las obras el próximo otoño, para desarrollarlas precisamente en los meses de invierno y así generar las menores molestias posibles a la ciudadanía", ha adelantado Navas.

Por último, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Tenemos un modelo de ciudad y unos compromisos adquiridos, en la búsqueda de una mejora general para Benalmádena".

Por su parte, Villazón ha valorado que la remodelación de la avenida Alay supondrá la primera obra de la Edusi en Benalmádena Costa, y "marcará el inicio de la transformación y modernización planteada para este núcleo del municipio". "Se trata de una obra valorada en unos tres millones de euros, y su ejecución saldrá publicada para sacarla a concurso público la próxima semana", ha adelantado.

"Con esta actuación comenzaremos a cumplir las directrices marcadas en la Edusi, avanzando así hacia una ciudad más sostenible y cómoda para el peatón", ha planteado.