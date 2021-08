La Meditadora torna a la Plaça de l'Ajuntament "pràcticament nova" i sense mascareta

La falla municipal ‘La Meditadora’ ha tornat aquest dimecres a la Plaça de l'Ajuntament de València "pràcticament nova" i sense mascareta després d'un any i mig guardada en La Marina i per a la seua nova 'plantà' que comença aquest dijous. Els seus creadors s'han vist obligats a retocar-la pels efectes causats per la pluja quan va estar plantada al març de 2020 i la humitat patida en aquest temps d’emmagatzematge.

L'artista José Ramón Espuig ha explicat els retocs que han realitzat perquè la falla, sota el lema 'Açò també passarà' (Això també passarà) estiga preparada per als actes fallers de setembre. En relació amb la previsió de pluges per a aquests dies, Espuig creu que "si plou amb coneixement, no passarà res; el dolent és que comence a caure calamarsa", encara que considera que, una vegada plantada, el monument "ja pot aguantar bastant la pluja".

En aquesta línia, l'altre artista faller encarregat d'aquest projecte, Manolo Martín, ha dit que en Falles "ja no tens por de la pluja perquè hi ha moltíssims anys dolents", per la qual cosa hauran d'adaptar-se al que vinga. Malgrat la situació meteorològica, Martín pensa que la gent respondrà bé perquè "hi ha moltes ganes de veure coses al carrer; és molt estrany tot".

Al seu judici, encara que es perdran alguns esdeveniments d'aquestes festes a causa de la pandèmia, com les "tremendes" 'mascletaes', que no es dispararan en la Plaça de l'Ajuntament, el monument "és la falla, és el centre de les festes i això estarà als carrers". A més, considera que un percentatge alt de la societat ho assumeix bé perquè és "conscient de com està la situació".

"Tancar Capítol"

Des del sentiment que tenen com a artistes fallers en tornar a muntar la seua falla, Espuig ha explicat que està "molt content" perquè "hi ha moltíssima expectació" i ha insistit que 'Açò també passarà', com bé assenyala el lema del monument. El seu company Martín ha incidit en què tenen moltes ganes de "tancar un capítol": "Les falles es fan per a cremar-se i no per a guardar-se".

"Portem any i mig amb les falles guardades, aquest és el quart transport que fem de la falla municipal. Tenim ganes de tancar el capítol de les falles que es tanca també amb el foc", ha indicat l'artista faller.

El coronavirus va obligar el 17 de març del passat any a cremar abans d'hora i amb les festes suspeses la part principal del monument, a excepció de la gegant de la Meditadora, que es va salvar momentàniament de les flames, sense anunci previ i sense més públic que els efectius de bombers i policia. Al capdavant se li va col·locar en eixes primeres falles suspeses una mascareta, que ara ja no presenta.

"Aquesta vegada no porta perquè no té sentit"

Espuig ha explicat que la raó per la qual aquesta vegada 'La Meditadora' no porta mascareta és perquè la gent la puga gaudir perquè amb ella "ja va haver-hi molts dies que la van gaudir".

"Aquesta vegada no porta perquè no té sentit. Tindria molt sentit posar-li-la per a fer un acte de llevar-li-la, però si haguérem vençut al covid, que no l'hem vençut", ha assenyalat Martín qui ha considerat que "mereix tindre la seua cara neta, esplendorosa, per a culminar en el foc la seua llarga vida, que arriba a la seua fi, sense mascareta, com d'ací a poc espere que puguem estar tots".

Muntatge

Manolo Martín ha explicat que aquest dimecres només anaven a dur a terme el transport del monument i que planegen tindre muntada la falla entre el dijous i el divendres. "A partir d'ací, el que queda fins a la 'plantà', anirem a muntar altres falles que tenim tant el meu company José Ramón com jo. El dilluns i el dimarts tornarem a rematar el que són les juntes, portar els 'ninots'... el que anomenem acabats", ha resumit.