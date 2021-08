Billie Eilish vuelve a cambiar su imagen y nos muestra el corte de pelo con el que querremos empezar el otoño

A Billie Eilish no le gusta pasar desapercibida y, como buena centennial, su pelo está en constante transformación. La cantante es una mujer inconformista y así lo demuestran sus múltiples cambios de imagen, que reflejan su personalidad fuerte y original.

Hace cinco meses, Eilish nos sorprendió con una melena rubia mantequilla que enseguida se convirtió en tendencia; su nuevo corte seguirá este mismo camino. La intérprete y compositora de Happier Than Ever subió hace un día a su cuenta de Instagram un nuevo look que ya ha conquistado a sus fans, con el que ha pasado de una melena midi a un corte shag.

"La cantante ha escogido un shag corto, por encima de los hombros, muy escalado cerca del rostro, peinado con mucha textura para que las puntas de los lados y del flequillo vayan hacia la cara. Este look refleja el espíritu rebelde de los setenta, una década que no para de ofrecernos inspiración. Se puede reversionar con las puntas hacia afuera, al estilo Farrah Fawcett, o con un acabado pulcro y brillante con las puntas peinadas hacia adentro sobre el rostro", explica Alfonso Martínez, director de los salones Hairkrone.

Su proceso de pasar del negro con las raíces verdes al rubio fue un camino largo y complicado para dañar lo menos posible su cabello, sin embargo, en los vídeos que sube a TikTok, vemos que el pelo de Billie se dañó por los varias decoloraciones a las que se tuvo que someter para llegar a una altura tan clara y uniforme.

A partir de esto, podemos deducir que este cambio puede ir más allá de una nueva etapa de la artista y que la puede ayudar en su camino hacia una melena más sana, revitalizando el cabello y cortando aquellas partes que estuvieran más dañadas.

Este nuevo corte promete ser una de las nuevas tendencias para este próximo otoño, ya que es de muy bajo mantenimiento, supone un gran cambio, sigue la estela de la tendencia setentera y da un aspecto muy estiloso y fiero. Es perfecto para aquellas personas con una fuerte personalidad y a las que no les importa ser el centro de todas las miradas.

"Billie Eilish ha preferido llevar este corte con un acabado rebelde y desenfadado muy inspirado en el punk, algo que también se nota por el color vainilla, un tono nada natural, que luce en versión monocolor. La combinación de corte y color es sin duda una de las tendencias más cool del otoño", comenta Amparo Fernández, directora de La Pelu - Amparo Fernández.