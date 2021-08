El gesto definitivo de Billie Eilish en su lucha por reivindicar el amor propio: "Ahora se siente mucho más segura"

Billie Eilish ha despuntado en la industria de la musica no solo por su talento y sus éxitosas canciones, sino también por su marcado perfil, que siempre se ha caracterizado por representar el desasosiego generacional desde un punto de vista transgresor, una idea que ha acentuado siempre gracias a sus estilismos, creados a base de prendas muy holgadas que cubrían la mayor parte del cuerpo.

Una de las razones por las que Billie siempre ha optado por este tipo de ropa en sus apariciones públicas ha sido porque, tal y como ha explicado en varias ocasiones, no quería ser cosificada por la prensa y por el público, algo que muchos seguidores han aplaudido durante la mayor parte de su carrera musical.

Además, la joven dio mucho que hablar tras conceder una entrevista con The Guardian, medio al que reconoció, con plena sinceridad, que la relación con su cuerpo nunca ha sido buena, ya que le cuesta aceptarse a sí misma.

"Cuando estoy en el escenario tengo que desvincularme de las ideas que tengo sobre mi cuerpo. Especialmente porque uso ropa grande que es fácil de usar y de cambiarme sé que puede parecer que no me favorece. Tengo una relación terrible con mi cuerpo, en serio que no creerías lo mal que lo llevo, así que para subirme al escenario tengo que disociarme...", comentó la cantante.

Por otro lado, la joven, de 19 años, confesó que a ella también le afectan negativamente la irrealidad y perfección que ofrecen las redes sociales sobre los cuerpos: "Veo gente en redes sociales y me doy cuenta de que yo nunca he tenido un cuerpo como el suyo".

"Inmediatamente me pregunto: 'Dios mío, ¿cómo se ven así? Conozco los entresijos de esta industria, y lo que la gente realmente usa en las fotos, y de hecho sé que lo que parece real puede ser falso. Sin embargo, todavía lo veo y digo 'oh Dios', eso me hace sentir muy mal", añadió la intérprete de Bad guy.

De este modo, la intérprete aprovechó para lanzar un mensaje sobre la importancia que se le da al físico en la industria y en la sociedad en general: "Solo necesitamos nuestros cuerpos para comer, andar y defecar. Solo los necesitamos para sobrevivir. Es ridículo que alguien se preocupe por la apariencia de los cuerpos".

Un paso a favor del amor propio

Días después de dicha entrevista, la ganadora de cuatro Grammys en 2021 ha revolucionado las redes sociales con una publicación. En la fotografía que ha subido a su Instagram se puede ver a la joven vestida con atuendos a los que no tiene a sus fans acostumbrados.

Dos fotografías en las que Billie luce un corsé malva con un ribete de encaje negro y un cárdigan transparente, un outfit que muchos de sus seguidores han considerado como un camino de aceptación de la cantante hacia su cuerpo.

Cientos de fans han apoyado el gesto de la artista alabando su fuerza por apoyar la lucha hacia la aceptación de uno mismo y reivindicar su libertad de vestirse como más cómoda se sienta, sin importarle la opinión de nadie. "Ahora se siente mucho más segura", ha escrito un usuario. Mientras otros han dejado mensajes como "qué guapa" o "te queremos". No obstante, algunos internautas también han confesado que echan de menos los inicios de la cantante.