'Concéntrico 07' comienza a dar forma a las 18 instalaciones que plantearán una nueva idea de ciudad

Más de 30 instituciones y entidades de todo el mundo participan en este evento que nos invitará a recorrer la ciudad con otros ojos; a descubrir y a detenernos en rincones por los que podemos pasar a diario sin percatarnos; a concienciarnos sobre el espacio público y el valor que tiene sobre nuestra calidad de vida; a reflexionar sobre las ciudades que tenemos y las que queremos.

A través de 18 instalaciones (de las que 15 se están construyendo con madera de Garnica), una exposición, encuentros y diversas actividades Concéntrico se erige con el deseo de que reflexionemos sobre el espacio público y los lugares de convivencia, con un destacado punto de interés en la sostenibilidad de materiales y procesos.

Del 2 al 5 de septiembre y de la mano de destacados equipos de arquitectos, diseñadores y artistas procedentes de 15 países, Concéntrico 07 nos invitará a establecer un diálogo entre la ciudad, su patrimonio y la arquitectura.

Las creaciones de los 18 equipos participantes en esta edición ya han empezado a levantarse en distintos rincones de Logroño. De su producción se encargan profesionales de empresas riojanas como Construcciones Calleja, Prosma, José María Zangróniz, Decoración y Rehabilitación Iregua, José Ángel Jadraque, Reprocentro, Cristalería Ruiz, Fercam, Espacios Verdes y la madrileña Kuma Estructuras.

Arbre (Árbol) del francés Laurent Martin en la Gran Vía (en su confluencia con Daniel Trevijano) es una de las actuaciones que está más avanzada. Se trata de una intervención en la que su autor aboga por la sostenibilidad y el reciclaje, a través de un gran árbol caído que llama nuestra atención sobre la situación pandémica actual o el cambio climático. Asimismo, ya se puede percibir la propuesta Intermedio, una actuación de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, que se podrá ver en los Jardines de la ESDIR.

Los montajes continuarán durante los próximos días hasta levantar una ciudad dentro de la ciudad, con la idea de crear "espacios de encuentro, de comunicación y de convivencia, hecho que permite crear memorias colectivas, un imaginario atractivo y sugerente que nos lleva a nuevas formas de trabajar en los espacios urbanos y con la comunidad", destaca el director de Concéntrico, Javier Peña.

Mañana miércoles está previsto el inicio de los trabajos de creación de Tipos de Espacios, la propuesta que Palma + Hanghar nos presentarán en el pasaje de la Chimenea con la calle Portales. Y los de la intervención de la École Supérieure de Design de Troyes quienes han sugerido una estructura con soporte de banco alrededor de la chimenea del Parque del Ebro donde disponer de un punto común donde crear y compartir alianzas.

Los trabajos de 44 flavours en el aparcamiento de La Villanueva, comenzarán el jueves donde a través de la visión de un grafitero o skater se plantea un punto de encuentro para diferentes usos que devuelva a este espacio optimismo, ilusión, vida y color.

Este jueves también arrancarán los trabajos en uno de los espacios más singulares del Festival, Viña Lanciano de Bodegas LAN, que acogerá Support your local landscape de Vivian Rotie + Pablo Saiz del Rio, un cartel reivindicativo de la evocación del paisaje que se levantará en el meandro junto al Ebro y los restos del Puente Mantible, único para el cultivo de la vid.

El viernes será el turno de Conversación sin palabras del rumano Radu Abraham en la Plaza del Revellín y del Pabellón que servirá de sede al Festival en la Plaza de las Escuelas de Trevijano, una propuesta de Sauer Martins + Mauricio Méndez.

LUNES, DÍA INTENSO

A lo largo de la próxima semana se ultimarán el resto de las instalaciones. Así el lunes 30 será uno de los días más intensos de actividad porque coincidirán la construcción de Chavarri Estudio, junto a la Casa de las Ciencias, una de las intervenciones que salió a concurso y que rendirá un homenaje al límite. Comenzarán las obras en la Plaza del Ayuntamiento con la propuesta de los mexicanos Lanza Atelier; en Casa Farias se empezará a construir el 'hotel de insectos' que nos propone VAPAA Collective; en la Plaza de San Bartolomé se levantará la cabaña planteada por los húngaros Paradigma Ariadné; y en el Parque del Ebro, bajo el Puente de Hierro, se erigirá Circum, una idea de P + S Estudio de Arquitectura.

El martes próximo se levantará Eclipse, una gran esfera negra de 16 metros de diámetro que se ubicará en el óculo central de la estación intermodal de Logroño simulando un eclipse, idea del equipo español Spy. También se dará forma a la gran pérgola de Hori-zonte en el Patio del Museo de La Rioja. Y en el Patio del Colegio de Arquitectos se construirá el monumento en papel "Hermanas de la revolución" de Aleksandra Wasilkowska, que reivindica el papel de todas las mujeres pioneras en el mundo de la arquitectura.

Y para finalizar, el miércoles de la próxima semana se construirá La cúpula de Matteo Ghidoni y Enrico Dusi en la Plaza del Mercado, sin duda una de las intervenciones más monumentales de esta edición. Y Lea de Herrmann & Coufal en el Patio de la Biblioteca, una propuesta planteada como un taller de bricolaje abierto al público del Festival.

Concéntrico está organizado por Javier Peña Ibáñez con la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica, Bodegas LAN y ADER como colaboradores principales. El Festival cuenta con el apoyo de más de 30 instituciones y entidades nacionales e internacionales como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Acción Cultural Española, Goethe-Institut Madrid, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Instituto Polaco de Cultura, Centro Checo, Institut français, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Cultural Rumano, Embajada de Hungría, Embajada de Suiza, Instituto de México en España y Logroño Integración del Ferrocarril.

Suma la colaboración de entidades y empresas como Construcciones Calleja, Cerámica Sampedro, Cristalería Ruiz, FERCAM, Pinturas Matías Jadraque, R6 Living, Taubman College of Architecture and Urban Planning - University of Michigan.