La Cámara debatirá el día 25 la petición del BNG para que Feijóo comparezca por el 'no' del TSXG al pasaporte covid

Este viernes, el BNG ha registrado la solicitud de reunión por la vía de urgencia de la Diputación Permanente, órgano rector del Legislativo autonómico durante los períodos entre sesiones, como ocurre durante este mes de agosto por el parón asociado al verano.

En el encuentro se debatirá la petición de comparecencia del presidente de la Xunta, que la formación frentista reclama para que informe sobre los autos en los que el Alto Tribunal gallego ha rechazado la implantación del pasaporte covid como requisito para acceder a los negocios de hostelería y ocio nocturno.

La medida, dictada por el Ejecutivo autonómico, se ha topado con el 'no' de la justicia, que ha desechado la exigencia del Gobierno de pedir este certificado de estar vacunado o haber pasado el virus para entrar en estos establecimientos al considerar que no se trata de algo "idóneo" por no "impedir" el contagio, ni necesaria, al menos, "en el grado que resultaría exigible".

Así lo recoge el auto que la Sala de Vacaciones del TSXG ha notificado este mismo viernes y en el que argumenta el fallo adelantado el sábado y por el que rechazó la petición de la Xunta de autorizar judicialmente que ciertos establecimientos tuviesen la obligación de pedir a los clientes el citado certificado.

Los magistrados considerna que "si las personas que han sido vacunadas o han padecido la enfermedad, a pesar de haber desarrollado inmunidad frente al virus, pueden ser potenciales transmisores del mismo", desde la Xunta "no se ha explicado cómo se evitará el posible contagio de quienes hayan accedido al local amparados en la presentación de un justificante por la realización de una PCR o un test de antígeno".

La petición de comparencia de Feijóo ya había sido avanzada por el BNG hace una semana al conocerse la paralización de la exigencia el pasado jueves 12 de agosto, cuando el Alto Tribunal suspendió la medida al no haber sido autorizada por la vía judicial.

Dos días más tarde, el sábado 14, el TSXG volvió a tumbar la exigencia, una vez que la Xunta ya había pedido el aval judicial. Este viernes ha trascendido la justicicación del fallo de los jueces, que no consideran "ni idóneo, ni necesario" exigir este documento como requisito para el acceso a este tipo de negocios.