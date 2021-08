Los rumores de crisis entre Isa Pantoja y Asraf Beno han recorrido varios platós de Mediaset durante estas últimas semanas. Este viernes, ella ha estado en El programa del verano y ha desmentido que exista una crisis en la pareja. "Yo no tengo crisis con Asraf y, en todo caso, tengo piques de convivencia que son normales, porque llevamos ya tiempo viviendo juntos", ha aclarado Pantoja.

La colaboradora ha asegurado que no existen problemas económicos entre ellos, como han afirmado algunos de sus compañeros, y que ella en ningún momento le ha exigido a su novio que lleve a casa determinada cantidad de dinero. Isa entiende que ella tiene unos gastos fijos que corresponden a su hijo y al cuidado de su casa, por ello, no le exige a su pareja que le pague ciertas cosas; "esos gastos son cosas que tengo estando Asraf en mi vida o no", ha añadido.

La tertuliana también ha desmentido que el modelo se sienta inferior al cobrar menos dinero que ella al hacer ciertos trabajos en la cadena, teniendo en cuenta que ella es hija de Isabel Pantoja. "Es como si por ejemplo yo tengo que hacer un programa y él se molesta porque yo lo voy a hacer, no tiene sentido porque él me conoció siendo quien soy. Yo estoy aquí por quien soy, no voy a estar aquí por estar estudiando derecho", ha comentado Isa Pantoja.

No obstante, también ha explicado que el marroquí necesita reinventarse y buscar nuevos proyectos, ya que su carrera televisiva no puede estar siempre en lo más alto. "No es un problema, porque todo acaba. Tienes que hacer otras cosas, hay gente que vale para la tele y otra que no, o que no interesa", ha añadido. La colaboradora ha contado que su pareja tiene pensado estudiar y buscar trabajo también fuera de la televisión.

La hija de Isabel Pantoja ha aclarado que ella nunca le ha dicho qué camino tiene que tomar y que es él mismo el que necesita una motivación, "no puedes esperar todo el rato que te llamen de la tele", apunta. "Que yo le diga 'venga, espabila', no es así, es algo más personal. Él está motivado y decida lo que decida yo no voy a quitarle la ilusión, obviamente voy a apoyarle igual que él ha hecho conmigo. Ya para desanimarnos están otras personas", ha sentenciado Pantoja.