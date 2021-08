Marco Antonio, en 'Pasapalabra': "Por la calle me dicen que a ver cuándo gano a Sofía"

Tras empatar en el programa del miércoles de Pasapalabra, Sofía y Marco Antonio no tuvieron que jugarse su continuidad en le concurso de Antena 3 en La Silla Azul, para alegría de ambos participantes.

"Este jueves no hay La Silla Azul para arrancar, eso significa que empataron Sofía y Marco Antonio y ya llevan 10, parece que fue ayer...", afirmó Roberto Leal. Tras escucharle, el gaditano contó una anécdota que le suele suceder con los espectadores del programa cuando le reconocen.

"Cuando la gente me ve por la calle ya me saluda y me dicen que a ver cuándo le ganó a Sofía", comentó el concursante. La vasca le respondió entre risas que "a mí también me dicen que te dé duro, pero les respondo que otra cosa es que pueda, aunque estoy en ello".

Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Marco Antonio añadió riéndose que "el otro día me dijo un amigo que se me notaba que se me notaba que me gustaba hacer los roscos, pero le contesté que ganarlos ya tendría que ser la leche". Leal le dijo: "No te quejes, que has ganado unos cuantos, llevas 28 programas y 13.200 euros".

"Sofía, por su parte, lleva 35 programas y 26.400 euros ganados. Llevas más de mes y medio con nosotros: ¿Qué tal esta experiencia?", le preguntó el presentador. La concursante respondió que "lo de la calle me encanta porque son muy amables".