Bolaños deja en el aire la cifra de posibles evacuados desde Afganistán: "Es una lista dinámica"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó este jueves que España sigue avanzando en asegurar la repatriación del personal diplomático y los colaboradores desde Afganistán. Sobre el número, Bolaños no confirmó que vayan a ser 800 personas, como sí apuntó que podrían llegar a darse el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. "No lo puedo confirmar porque no está siendo fácil", aseveró Bolaños. El Gobierno, dijo, "tiene una lista que es dinámica" y el objetivo es "sacar al mayor número posible de gente".

Uno de los mayores problemas es que "no hemos podido contactar con todo el mundo" y el Ejecutivo necesita ver qué candidatos cumplen con las premisas, tanto para ellos como para sus familias. Se trata, en ese contexto, de un listado "potencial".

El propio Bolaños ha contactado durante este jueves con los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles sobre el operativo del Gobierno con las repatriaciones de Afganistán. No es capaz el ministro "de hacer una previsión" y de momento la idea es "evacuar a cuantas más personas mejor". Para el ministro, España "está demostrando que es un país solidario" y lamenta que no sea posible prever "cuánto tiempo va a durar la crisis en Afganistán". De momento, dijo, "el aeropuerto es una zona segura" y los problemas se dan en los alrededores.

Con las alarmas encendidas las repatriaciones siguen. En el caso de España ya están en Torrejón los primeros 53 evacuados, entre colaboradores y personal diplomático. Además, se sumó un cuarto avión con destino Kabul para ayudar en la repatriación. Una de las aeronaves, además, es medicalizada. Precisamente el segundo avión pondrá rumbo a la capital afgana esta madrugada, tal como confirmaron desde el Ministerio de Defensa.

Repitió de nuevo Bolaños que "es difícil" controlar la situación porque Kabul está tomada por los talibanes. Para llegar al aeropuerto, añadió, la idea es poder formar "una especie de corredor seguro" en las próximas horas para que quienes quedan fuera del aeródromo puedan llegar en las próximas horas. También tuvo un mensaje para la oposición, a quien pidió "no hacer política con todo" porque esto "es una crisis humanitaria". El ministro ha solicitado asimismo "sentido de Estado" porque el Gobierno, sostuvo, "está dando explicaciones".