Cs reclama el "máximo celo" para desconcentrar los Servicios Sociales de la Macarena "en los plazos previstos"

En una nota de prensa, ha recordado que "la preocupación e inseguridad que afecta a los vecinos de estas barriadas son diarias" y que "algunos de los acontecimientos ocurridos en sus calles en estas últimas semanas no han hecho más que incrementar esta problemática". Así, ha explicado que "uno de los factores que genera la cronificación de este grave problema es la acumulación excesiva de centros sociales en la zona", ya que "casi el 80 por ciento de los mismos se concentran en este distrito", provocando que "en algunos lugares se hayan creado pequeños guetos sociales que en nada benefician a la convivencia y el bienestar de sus vecinos", ha indicado.

Pimentel ha explicado que, según la respuesta de la Delegación de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social a una pregunta formulada por escrito desde este grupo municipal de Ciudadanos, el equipo de gobierno advierte de que "ya se han iniciado los trámites oportunos para posibilitar el traslado del Centro de Alta Tolerancia de la Macarena a otra ubicación fuera del distrito" y que, para llevarla a efecto, "manejan una serie de plazos que deben permitir que esta mudanza sea una realidad en la primavera de 2022".

Así, el portavoz de la formación naranja ha indicado que "el simple hecho de contar con un horizonte temporal claro para iniciar esta desconcentración es una muy buena noticia para los vecinos de la zona", pero "a partir de este momento lo que es necesario es que el Ayuntamiento sea capaz de cumplir al máximo con los plazos dados en esta planificación", de modo que "acelere toda la tramitación pertinente para que no se produzcan retrasos inesperados" que "puedan generar cierta frustración entre las entidades que han reclamado estos cambios", ha señalado.

Pimentel ha añadido que, según advierten los propios vecinos, "este cambio de ubicación es un primer paso importante pero no debe ser el único", ya que "el Centro de Alta Tolerancia es el que cuenta con menos plazas de atención a personas vulnerables" y, por tanto, "sigue siendo necesario que desde el gobierno municipal se continúe abordando la desconcentración de recursos en la zona". Así, y al margen de este proceso, también ha considerado "muy importante" que el equipo de gobierno del PSOE "cumpla con su compromiso de no ubicar más centros ni pisos de estas características en el distrito", facilitando así que "no se repitan decisiones recientes como la de ubicar en este distrito los últimos pisos otorgados dentro del 'Housing First'".

Pimentel ha recordado que "el reparto de centros sociales en la ciudad no es equitativo" y que "es éste el motivo por el que los vecinos de la Macarena llevan años reclamando continuamente más dignidad para estas personas y más seguridad para ellos". Sin embargo, "cada vez es mayor el número de actos vandálicos que se producen en la zona" y "la convivencia ha llegado a ser totalmente insoportable en barriadas como el Cerezo, Hermandad del Trabajo, Barzola o las Golondrinas", entre otros".

De hecho, "hay muchos días en los que la situación se hace insostenible", ya que "no hay tranquilidad, la música suena a nivel de decibelios superior a lo permitido, existe consumo y venta de droga y alcohol en horario matutino y vespertino, acumulación de basuras y otra serie de problemas" que "hacen que en general exista un gran malestar como consecuencia de esta situación", ha concluido.