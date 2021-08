La modelo de los 90 Carré Otis demanda al exjefe de la agencia Élite en Europa por violarla cuando tenía solo 17 años

La modelo Carré Sutton, conocida en los años 80 y 90 con el nombre de Carré Otis, ha demandado a Gérald Marie, exresponsable en Europa de la agencia Elite Model, por violarla reiteradamente en 1986, cuando tenía 17 años.

También señala a la exagente Trudi Tapscott, que actualmente dirige la agencia The Model Coaches, a la que acusa de negligencia por dejarla bajo la tutela de Marie en París cuando era menor, explica The New York Times. El director de Elite estaba prometido entonces con Linda Evangelista y por aquella época ya había rumores de su trato hacia las modelos jóvenes.

Sutton no es la única modelo que ha acusado de abusos a Marie, también lo han hecho otras como Jill Dodd, Ebba Karlsson o Karen Mulder. Ha presentado su demanda al amparo de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, que permite a las víctimas proceder en los tribunales sin importar el tiempo que haya transcurrido.

La modelo protagonizó decenas de portadas de moda en los 80 y los 90 en revistas como Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Elle y Vogue. Estuvo casada durante seis años con el actor Mickey Rourke, con quien protagonizó la película Orquídea salvaje.