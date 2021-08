Sandra Crespo, exconcursante de Gran Hermano, ha denunciado públicamente no tener ningún tipo de noticia de sus dos hijos, que están con su anterior pareja desde hace 13 días a través de sus redes sociales y Viva la vida.

Según confiesa ella misma, el padre de los pequeños no se puso en contacto con ellos en ningún momento desde hacía mes y medio. Sin embargo, hacía tiempo tenían acordado que se irían de vacaciones con él durante el mes de agosto.

Pese a no tener noticias de él desde hace tiempo, el día 1 de agosto el padre se personó en la piscina de la urbanización de Sandra llamando a sus hijos a gritos. Fue entonces cuando Sandra decidió prepararles rápidamente y dejarles que se fueran con él. "Les vestí corriendo y se fueron", ha contado en el programa de Telecinco.

"Llevo en lucha por los juzgados desde que me separé. Me separé porque vivía un infierno y ahora esto es un segundo infierno. Es un maltrato psicológico y vicario. Me ha hecho de todo, es lo peor", ha denunciado.

Asegura que le ha puesto más de 20 denuncias por situaciones similares, la última este miércoles por no dejarle hablar con sus pequeños.

"No sé nada de los niños desde hace 15 días", ha coontado angustiada. Además, revela que ha intentado ponerse en contacto con varias personas de Benidorm para conocer su estado, pero nadie ha visto a los pequeños. Por ello, hace un llamamiento a las personas que estén por la zona para que le avisen si les ven.

"Se tenían que haber pedido medidas cautelares de urgencia en muchas ocasiones. Nadie entiende cómo ese señor todavía tiene derecho a llevarse a mis hijos con él", ha criticado.

Los juzgados le han asegurado que todavía no pueden desplazarse a la localidad para buscar a los menores de cinco y ocho años porque la denuncia aún no ha llegado. "Mis hijos no son un papel", ha criticado en el programa Sandra Crespo entre lágrimas.

"Ha hecho de todo para hacerme daño. Cuando una persona tiene odio a otra es capaz de todo, pero no quiero creer lo peor", ha concluido.