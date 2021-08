Canales Rivera vuelve a 'Sálvame' tras negarse a vestirse de Spiderman: "No quería hacerlo y no lo hice"

Canales Rivera vuelve a Sálvame días después de que el programa anunciara que había sido despedido por negarse a disfrazarse de Spiderman. La dirección del programa le ha dado una nueva oportunidad para explicarse.

Desde una sala VIP, el torero ha dado los detalles de su marcha hace tres semanas. "No cumplió la promesa que le hizo a un director", le ha acusado Kiko Hernández.

"Yo no me comprometí", ha afirmado el colaborador. "Él me dijo que tenía que hacerlo y yo me fui". Canales asegura que no sabía de antemano que tendría que vestirse de Spiderman y "no lo veía oportuno".

Aún así, se disculpa. Desde el programa le advirtieron que su marcha provocaría que toda la escaleta del programa se arruinase y así fue: "Al final me cargué la escaleta porque me echaron para casa". "Había algo que yo no quería hacer, y no lo hice", ha concluido.

La razón por la que el torero no quiere disfrazarse de Spiderman está relacionada con unos supuestos mensajes incriminatorios que Sálvame casualmente enseñó el último día que Canales trabajó en julio. "Me pongo el traje de Spiderman y subo por tu ventana", le decía el colaborador a una enfermera que había conocido por Instagram y que ha asegurado al programa que se "enrollaron".

¡CANALES NO SE ATREVE! De momento el colaborador, tras tres semanas de castigo, sigue negándose a vestirse de Spiderman 🕷️🕸️ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 12, 2021

El diestro ha negado contundentemente la infidelidad a su actual pareja y también ha rehusado la oportunidad de disfrazarse de nuevo, a pesar del apoyo moral que ha recibido de Alfonso Caparrós, quien ha hecho todo el programa con el traje de Spiderman.

Alfonso Caparrós disfrazado de Spiderman. TELECINCO

Desde Sálvame han asegurado que su decisión de no ponerse el traje de superhéroe tendrá consecuencias y es posible que el torero no retome su puesto de colaborador si no demuestra próximamente que está realmente dispuesto a arriesgar su imagen por el bien del programa.