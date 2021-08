Canales Rivera revela el motivo de su despido en 'Sálvame': "Me negué a vestirme de Spiderman"

Tras su última aparición en Sálvame el 13 de julio, el programa anunció este martes el despido de Canales Rivera. Según detalló Carlota Corredera, la dirección le indicó que se disfrazara de Spiderman y él se negó.

En la que fue su intervención final del programa hasta el momento, se daba a conocer el testimonio de una nueva mujer, Miriam, que aseguraba haber mantenido relaciones con el colaborador, dando a entender una supuesta infidelidad del torero a su pareja.

"No considero que haya tenido desliz ninguno. Hay una cosa muy importante que dice ella, que no me escondo para nada. Quedé un día con ella. Es amiga de la pareja de un íntimo amigo mío", trataba de justificar.

El disfraz de Spiderman en el plató. MEDIASET

Entre los mensajes que intercambiaron, destacaba el mensaje que Canales envió a la mujer: “Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana”. Algo que el programa aprovechó y le dio las indicaciones para aparecer en directo con el traje por plató.

“Se le comunicó que si no accedía a cumplir con su palabra se tenía que ir a su casa", ha aclarado este martes la presentadora. En una breve intervención por videollamada, el propio torero confirmaba lo sucedido: "Me echaron porque me negué a vestirme de Spiderman, ni más ni menos. Miquel me dijo que si no me vestía de Spiderman no hay programa".

Por ello mismo no apareció en el programa del 14 de julio, tal y como le correspondía, ni en los posteriores. Según ha añadido, "a buen entendedor pocas palabras bastan" y no dudó en recoger sus cosas para marcharse de plató.

“¿Qué hago yo sentado en un plató de televisión, en un programa de máxima audiencia vestido de Spiderman? No me sentía identificado. Iba a sentir que hacía el ridículo”, se justificó. "Si algún día me llaman veremos lo que pasa", deja abierta la duda Canales Rivera, quien ha confirmado que "no se siente parte de ese equipo".