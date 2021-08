Personal de autoescuelas de Pontevedra inicia huelga para pedir un convenio provincial que "dignifique" sus condiciones

Decenas de trabajadores han participado a mediodía en una concentración ante las oficinas de la Dirección General de Tráfico en la ciudad de Vigo, como preludio a los días de huelga, que tendrán lugar, además de este jueves, también este viernes, y la próxima semana (de martes a viernes).

Según ha trasladado el sindicato CUT, algunas de las prácticas habituales en el sector son el cobro por tiquets, tablas salariales desfasadas (con algunas categorías por debajo del Salario Mínimo Interprofesional), sin plus de peligrosidad, "en algunos casos sin vacaciones remuneradas", con imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar, o sin reconocimiento de enfermedades laborales (a excepción de la afonía).

También ha denunciado que hay profesoras embarazadas que tienen que trabajar dando clases prácticas de conducción hasta el último momento de la gestación.

El sindicato ha explicado que, tras varios intentos de acercamiento con la patronal, se llegó a una mesa de mediación con la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra (que representa a más del 65 % de autoescuelas de la provincia) gracias al Consello Galego de Relacións Laborais.

NEGOCIACIÓN ROTA

Los representantes de los trabajadores accedieron a desconvocar las jornadas de huelga previstas para julio ante el compromiso de la patronal de negociar mejoras económicas y sociales, así como medidas de seguridad y salud laboral.

Sin embargo, han criticado, la patronal comunicó el pasado 31 de julio que no continuará las negociaciones, "alegando que no tienen capacidad para ello" y confiando el futuro de los trabajadores del sector a un hipotético nuevo convenio estatal, "que no se negocia desde 2013". Además, un acuerdo a nivel estatal, han incidido, no atiende a las "particularidades socioeconómicas, ambientales, demográficas y geográficas" de la provincia.