IU exige al Gobierno de Aragón un cambio ante su "inexistente" política de contratación de personal sanitario

IU ha señalado en una nota de prensa que la situación de pandemia "sigue activa" y los casos de coronavirus, "lejos de descender, han continuado con subidas encadenadas por lo que seguimos necesitando que el personal esté fresco y preparado". Por eso, la formación política ha reprochado que no se esté facilitando el descanso de estos trabajadores, "a pesar de haber personas inscritas en las bolsas de empleo del Servicio Aragonés de Salud (Salud)".

A su entender, esto está ocasionando que existan servicios donde han tenido que trabajar 15 días ininterrumpidamente o personas que no acceden a sus descansos "por no haber contrataciones para sustituciones". IU se ha preguntado si esta situación responde a un "recorte" del Gobierno de Aragón" en la sanidad pública o si se debe a que "ya no queda presupuesto para ello".

Desde el Área de Salud de IU Aragón han expresado su preocupación por que el consejero aragonés de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, "no esté autorizando el gasto para cubrir las necesidades de la sanidad pública, mientras vemos como sí se han publicitado subvenciones para una serie de organizaciones religiosas".

"De la pandemia solo nos puede salvar la ciencia y la sanidad pública", han manifestado desde dicha formación política, al tiempo que han exigido explicaciones a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y una" rápida solución" ante las críticas del personal del Salud de todas las categorías.