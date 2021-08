Bea 'La legionaria', de 'GH 6', estalla contra 'Sálvame' por llamarla "okupa"

Bea González, más conocida como Bea La legionaria gracias a su participación en la sexta edición de Gran Hermano, cargó este lunes contra Sálvame por calificarla de "okupa". El rostro televisivo acudió al programa para contar su situación económica actual.

La invitada dijo que se encontraba en una situación "complicada", aunque no compartió la forma con la que se refirieron a ella en el espacio de Mediaset, ya que en sus rótulos se leía la palabra "okupa".

Debido a su enfado, Rafa Mora, Anabel Pantoja y Nuria Marín se acercaron a la sala en la que se encontraba la madrileña esperando con la intención de aclarar lo ocurrido.

"De morosa a okupa, anda que no va... Yo he pagado todo, pero he dejado de hacerlo porque las circunstancias no me lo han permitido", se justificó Bea con la voz entrecortada.

La presentadora quiso recalcar que su intención no era descalificarla, pero a su vez intentaba explicar que, si no pagaba el alquiler, se convertía en una okupa.

"Me ha matado", insistía la exconcursante, visiblemente enfadada. Una situación que hacía preguntar a Marín si la Legionaria no cuenta con familiares que pudieran ayudarla.

"Yo no tengo tu familia, Anabel", afirmaba por su parte Bea, a lo que la sobrina de Isabel Pantoja se ofrecía para ayudarla ella misma en todo lo que pudiese.