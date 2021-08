Ni Isabel Pantoja ni sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pi. El primer miembro del clan que protagonizará su primer documental será la sobrina de la tonadillera: Anabel Pantoja. Así lo anunció David Valldeperas, director de Sálvame, en el programa, desvelando incluso la fecha de estreno, que será el miércoles 11 de agosto.

El programa dejó caer recientemente que la influencer podría tener su propio largometraje, aunque la audiencia no esperaba que esto, finalmente, fuera a ser verdad. De hecho, incluso a la propia Anabel Pantoja le pilló por sorpresa dicha información.

Según explicaron en el espacio de Mediaset, el documental se llamará Anabel, al desnudo, y estará producido por La Fábrica de la Tele. Se trata de un formato que analizará la vida y carrera profesional de la tertuliana, así como su evolución en la esfera pública, pues en poco tiempo la joven ha pasado a convertirse en uno de los rostros más queridos, a la par que polémicos, del clan Pantoja.

Impactada ante la noticia, la prometida de Omar Sánchez, exconcursante de Supervivientes, dijo que no volvería a Sálvame si el documental terminaba ensuciando su imagen. "Hoy hemos visto un fragmento y se me han puesto los pelos de punta", avanzó David Valldeperas. "Hay muchas opiniones de gente que no estamos acostumbrados a escuchar, que analizan tu transformación", apuntó.

Por otro lado, tal y como pudo saberse este jueves, la joven acudió a una sesión de fotografías pensando que grabaría una cabecera para Sálvame, pero estaba grabando, sin saberlo, el inicio del programa que Telecinco emitirá la próxima semana. De momento, se desconoce la hora de la emisión.