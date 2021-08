Cada vez son más tiendas en toda España que se dedican a vender gofres en forma de penes o de vagina. Porque cada vez, su éxito es mayor. Una de las cadenas más conocidas de bollería erótica de este tipo es 'La Verguería" que tiene ya tiendas en Sitges, Sevilla, Mallorca y Zaragoza. En todas utiliza una decoración parecida: penes y vaginas decorativas en los escaparates. Ahora, quizás tenga que plantearse redecorar porque el Ayuntamiento de Sitges dice que la "decoración fálica" incumple la ley.

El dueño de la cadena, Jonathan Domínguez, dice que no tiene intención de cambiar la decoración de su tienda de Sitges, que inauguró hace tan solo un año: "A no ser que un juez me diga que tengo que cambiar la decoración, no lo haré", declara al diario 'Nius'.

El cartel de la discordia

El propietario cree que este es el último eslabón de una cadena de requerimientos técnicos que le han ido pidiendo para ponerle palos en la rueda y que ha ido cumpliendo. Algo que le sorprende viniendo precisamente de Sitges, donde "quieren ir de modernos con el carnaval y el orgullo LGTBI, pero luego quieren prohibir penes decorativos”, añade.

En el cartel de la fachada, aparece el nombre de la cadena y el dibujo de un pene. El consistorio pide que se retire el cartel y exige que se cubra el escaparate, de cristal, con un material opaco para que se "oculte la visualización del producto desde la calle".

Ya tuvo problemas en Mallorca y Sevilla

No es el primer problema que Jonathan Domínguez ha tenido con la decoración de las tiendas. En Sevilla le pidieron que cambiara el color de la fachada para que encajara estéticamente con los edificios de su alrededor pero "en ningún caso se opusieron a mi cartel, que lo sigo teniendo", asegura el propietario.

En Mallorca, fue el grupo municipal de VOX el que pidió que se prohibiera la exhibición de 'pollofres' o'dick waffles' en los escaparates de los establecimientos de ‘vergofres’, aunque el del Ayuntamiento de Palma rechazó la proposición.