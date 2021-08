Vázquez advierte de que el PP "cumple con la sanidad" y asegura que no se cerrarán los consultorios locales

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, ha asegurado que el PP "cumple con la sanidad" y que, a diferencia del PSOE en otras autonomías, no ha cerrado ningún consultorio local "y no se van a cerrar", al tiempo que ha añadido que no se van a suprimir plazas en el medio rural.