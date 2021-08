La tierna pregunta de un niño al rey Felipe VI que le hace reír a carcajadas

La llegada esta semana a Mallorca de la familia real para pasar unos días de vacaciones vino acompañada del tradicional posado juntos en la isla, así como de alguna que otra divertida anécdota.

En esta ocasión, los protagonistas han sido un niño y el rey Felipe VI. A diferencia de otros años, la familia real no ha optado por Marivent como telón de fondo y en su lugar han escogido el paraje natural de la Sierra de Tramontana, situado en el municipio de Escorca, al noroeste de la isla.

Durante su visita al centro de interpretación de la Sierra de Tramuntana y al santuario de Lluc, Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han dado un baño de masas entre vecinos y turistas que se encontraban en el lugar.

Según recoge la revista Semana, ha sido durante esa jornada cuando un niño, al ver al rey, le realizó una inocente pregunta que no dejó indiferente al monarca.

El pequeño, llamado Sergio, acompañó desde la distancia y a lo largo del recorrido a la familia real, llamando en más de una ocasión al rey Felipe. Por este motivo, el monarca decidió entonces acercarse al niño para hablar con él.

Lo que no esperaba Felipe VI fue la pregunta que el niño le hizo: "Pero Felipe, ¿dónde está tu corona?". El monarca no pudo evitar reírse con naturalidad y responder al pequeño, que venía de Huelva y se encontraba en Mallorca de visita. "Eso me lo preguntan muchas veces", reconoció el monarca, que se despidió de su pequeño fan chocando los cinco.