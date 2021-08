El Consorci de Museus proposa tretze plans d'exposicions per a un agost cultural

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana proposa tretze plans d'exposicions per a gaudir d'un mes d'agost cultural. De nord a sud de la Comunitat es pot visitar una àmplia varietat de propostes, entre les quals es troben la qual mostra les últimes adquisicions de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló, l’exposició 'Prohibit fixar cartells. REA', disponible a la Llotja del Peix d'Alacant, o les qual recuperen les figures de Joaquim Agrasot i Josep Capuz, que es poden visitar als museus Belles Arts de Castelló i València. Així mateix, el Centre del Carme Cultura Contemporània de la capital ha programat una anàlisi de la cultura centennial.

Art Contemporani de la Generalitat IV. EACC (Castelló)

El Consorci de Museus presenta en l'Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) l'exposició 'Art Contemporani de la Generalitat IV' que reuneix les últimes adquisicions de la Generalitat en el seu Pla d'incentiu del patrimoni artístic valencià en 2020. Es tracta de l'edició més nombrosa fins a la data, amb 37 obres d'artistes de les comarques de Castelló, València i Alacant.

Aquestes obres, que es presenten per primera vegada al públic, se sumen a una col·lecció que està viva i en constant creixement. La Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana constitueix un reflex de l'art valencià del nostre temps, al mateix temps que és una eina per a acostar els nous llenguatges contemporanis a la ciutadania.

Joaquim Agrasot. Museu de Belles Arts de Castelló

Al Museu de Belles Arts de Castelló el Consorci de Museus recupera l'obra de Joaquim Agrasot (1836-1919), un pintor polièdric entre Fortuny i Sorolla. Es tracta de l'exposició més gran realitzada sobre l'obra del pintor alacantí que el situa en el lloc que mereix dins de la història de l'art valencià. Presentada prèviament a Alacant i València, l'exposició 'Joaquim Agrasot. Un pintor internacional', incorpora a Castelló una obra inèdita, descoberta durant el projecte expositiu. Es tracta d'un 'Paisatge venecià' del principi de segle XX que constitueix una troballa sense precedents en presentar una nova faceta de l'artista com és el paisatge urbà, desconeguda fins ara.

Josep Capuz. Museu de Belles Arts València

El Consorci de Museus reivindica, al Museu de Belles Arts de València, l'obra de l'escultor valencià Josep Capuz (1884 -1964) com a protagonista de la renovació escultòrica a Espanya. L'exposició reuneix vora 40 escultures, moltes d'aquestes restaurades pel Consorci de Museus per a l'ocasió, altres tantes fotografies i 16 dibuixos que repassen les diverses tècniques i temàtiques en l'obra de Capuz.

Enric Banyuls. Fundació Chirivella Soriano de València

Més conegut per formar part del grup musical Al Tall així com pel seu activisme social i cultural, l'exposició 'Des del silenci', organitzada pel Consorci de Museus i la Fundació Chirivella Soriano, redescobreix Enric Banyuls (Corbera, 1954 - 2018) com l'artista que va ser, qui va dedicar la seua vida a la pintura, una pintura silenciosa, deslligada de modes i de corrents artístics. L'exposició repassa els seus últims trenta anys de producció i trau a la llum els seus escrits sobre pintura.

'Dulk. Rondalla del fang'. CCCC

El CCCC recrea un racó de l'Albufera al centre de València. L'exposició 'Rondalla del fang', de l'artista urbà Dulk combina art mural, música i literatura en una instal·lació immersiva que convida al públic a formar part de l'obra artística i a conéixer, des de dins, la bellesa i la problemàtica mediambiental de l'Albufera. Es tracta d'una proposta única que conté una connexió narrativa, plàstica i conceptual amb el missatge de la falla municipal 2021, dissenyada també per Dulk.

Imatge de l'exposició de Dulk. 'Rondalla del fang'. CENTRE DEL CARME

Edel Rodríguez. 'Agente naranja'. CCCC

El CCCC reuneix per primera vegada en un museu les il·lustracions més crítiques amb l'expresident dels EUA, Donald Trump, de l'il·lustrador cubà, Edel Rodríguez. Aquest centre es converteix així en el primer museu del món a mostrar més d'un centenar de les caricatures de Trump realitzades per Edel Rodríguez i d'aquesta manera es reconeixen com a obres d'art.

Director d'art de la revista 'Time', són seues algunes de les portades internacionals més impactants dels últims anys, com les icòniques imatges d'un Donald Trump sostenint el cap acabat de decapitar de l'estàtua de la Llibertat, en la revista alemanya 'Der Spiegel' o el rostre de Trump fonent-se, en una altra mítica portada de 'Time'.

Clara Montoya. 'TÚ'. CCCC

Segle i mig va tardar el poble maori a convéncer el govern de Nova Zelanda del fet que el riu Whanganui és part de la seua família, que no és una cosa sinó una persona, i així va ser reconegut legalment. La història d'aquest riu ha recorregut mig món per a instal·lar-se al CCCC de la mà de la creadora Clara Montoya (Madrid, 1974) en la seua exposició 'TÚ'.

La mostra és una producció del Consorci de Museus, amb el suport de l'ambaixada de Nova Zelanda a Espanya. La intervenció creada per Clara Montoya es compon de sis màquines de llum juxtaposades i sincronitzades les fluctuacions de la qual evoquen la reverberació del sol sobre l'aigua.

El Dormitori del CCCC

El CCCC de València genera la primera exposició dedicada a les xarxes socials i a la cultura centennial. L'exposició 'El Dormitori. Centennial Bedroom Art' explora la cultura centennial a través d'art, música, disseny, 'performance', noves tecnologies i xarxes socials. L'exposició dedica dues sales a TikTok i els filtres d'Instagram, la qual cosa converteix aquestes xarxes socials per primera vegada en peces de museu.

En la mostra es poden veure creacions íntimes, democratitzades, instantànies, globals, constants, transformables que viatgen sense pors ni prejudicis per la xarxa, i d'aquesta manera generen corrents artístics i ideològics al marge dels mitjans tradicionals.

Els dormitoris de la generació 'centennial' es colen en el Centre del Carme amb el seu 'Bedroom Art'. 20M EP

Manu Blázquez. 'Pas de deux'. CCCC

El CCCC exhibeix 'Pas de deux', l'últim treball desenvolupat per l'artista valencià, Manu Blázquez, que reuneix el seu projecte 'El gran libro de la pintura', Premi Alfons Roig 2020, de la Diputació Provincial de València al millor projecte artístic. En aquest, Manu Blázquez explora al CCCC l'algoritme de la pintura. L'artista analitza els límits físics del mitjà pictòric a través de les 513 combinacions de tres famílies de bastidors per a llenç: figura, paisatge i marina.

'1998-2015 Cabanyal Portes Obertes'. CCCC

En l'exposició '1998-2015 Cabanyal Portes Obertes. Cultura i Ciutadania' el CCCC fa emergir 16 anys de compromís artístic i cultural amb el Cabanyal, a través de més de 70 projectes del més destacat de les XVI edicions de Cabanyal Portes Obertes. La iniciativa, que va convertir les cases i els carrers del barri en espais de creació i va mobilitzar centenars d'artistes espanyols de tots els àmbits de la cultura, es fon en una proposta commemorativa per a "celebrar l'art i la vida", segons els seus comissaris.

'Prohibit fixar cartells. REA'. Llotja del Peix d'Alacant

El Consorci de Museus reivindica el disseny valencià a través de més de 600 cartells en la Llotja del Peix. L'exposició 'Prohibit fixar cartells. REA. Cartells Valencians 2000-2020' ofereix un recorregut per la cultura i la societat alacantina, valenciana i castellonenca dels últims 20 anys. Produïda pel Consorci de Museus en col·laboració amb l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i el suport de l'Ajuntament d'Alacant, la mostra reuneix 365 autors i autores de Castelló, València i Alacant.

Exposició 'Prohibit fixar cartells'. GVA

'Paisatges quotidians. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana'. Alcoi

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport continua programant a les dues capitals culturals valencianes 2021, Alcoi i Bocairent. De la mà del Consorci de Museus s'exhibeixen dues exposicions amb una selecció de peces de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana.

L'exposició 'Paisatges quotidians. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana' composta per les obres d'Agustín Serisuelo (Betxí, 1981), Damià Jordà (Alcoi, 1982) i Vicente Tirado del Olmo (Castelló, 1967) s'exhibeix a la Capella de l'Antic Asil d'Alcoi. Les obres exploren, des de diferents perspectives, l'espai que ens envolta, allò que constitueix el paisatge quotidià.

'Processos de transformació. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana'. Bocairent

L'exposició 'Processos de transformació. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana' reuneix les obres de Pilar Beltrán (Castelló de la Plana, 1969), Hugo Martínez-Tormo (València, 1979), Sebastià Miralles (Vinaròs, 1948 - València, 2017), i Xavier Monsalvatje (Godella, 1965).

Les quatre propostes artístiques que conformen aquesta exposició, i que s'exhibeixen al Museu Antonio Ferri de la localitat, exploren els processos de transformació que conformen la realitat de la societat dels nostres dies des de diferents plantejaments tècnics i estilístics.

La visita a les exposicions del Consorci de Museus és gratuïta i sense reserva prèvia. Tota la informació està disponible en el web de la institució.