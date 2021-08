Roberto Leal anula ‘La Pista Musical’ de Rafa Méndez y Secun de la Rosa en ‘Pasapalabra’: “Os lo han chivado”

Rafa Méndez y Secun de la Rosa se volvieron a ver las caras este jueves en una de las pruebas más divertidas de Pasapalabra, La Pista Musical, donde el coreógrafo y el actor no fueron capaces de adivinar la canción.

"Año del tema, 2003, es fresquita, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal. Antes de que empezara a sonar, De la Rosa se dirigió a Méndez: "Seguro que la has bailado". El presentador señaló que "la habéis bailado los dos".

Nada más sonar los primeros acordes del tema, el coreógrafo apretó el pulsador, pero se quedó pensativo mientras la tarareaba: "¿Es Azúcar Moreno?". En el rebote, el actor y director señaló: "Me suena como a Alaska pasada por los coches de choque. Puede que sea Camela".

Secun de la Rosa y Rafa Méndez, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

"El grupo no nos vale", explicó Leal, pero las dudas del presentador le dieron una señal a De la Rosa: "Ahí hay algo...". El conductor del programa se hizo el loco y pasó a la siguiente pista: "Por cuatro segundos, un verso de la canción: Es este corazón que no quiere hacerme caso", señaló.

Méndez volvió a darle primero, e intentó cantar con esa letra, sin mucho éxito. En el rebote, el actor también la entonó, pero admitió que no lo sabía. Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar.

"Es Camela", exclamó el coreógrafo al apretar el pulsador en primer lugar, que mirando a cámara se dirigió al cantante del grupo: "Dioni, me vas a matar porque no me la sé, y eso que hace poco estuve en uno de sus conciertos y la bailé". Su rival tampoco supo adivinar el tema.

Rafa Méndez, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Por dos segundos, cuidado que esto puede ser definitivo, os diré el título con otras palabras: Jamás tuve que prendarme", comentó el presentador. Siguiendo la tónica de la prueba, Méndez fue el primero en darle al pulsador.

"Jamás debí enamorarme", contestó el coreógrafo, pero Leal le respondió que "no es exacto". El rebote pasó a De la Rosa, que tampoco supo de qué canción se trataba. Por un segundo, el presentador volvió a poner más música.

Méndez volvió a darle, pero afirmó: "No lo sé, de verdad, estoy bloqueado: ¿Nunca tuve que enamorarme?", pero no fue correcta. De la Rosa recogió el turno, momento en el que se pudo escuchar a alguien diciendo el título de la canción mientras Leal mandaba silencio.

"¿Nunca debí enamorarme?", respondió el actor, pero Leal señaló que "me están diciendo –desde dirección- que han escuchado que alguien se ha chivado del título por lo que damos por desierta la prueba y no hay ganador".