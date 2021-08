El Ocio Nocturno critica "el desprecio" al que le somete el Gobierno riojano "que cierra puertas a la negociación"

Según explican en un comunicado de prensa, la Asociación ha recibido esta mañana "una inaudita y sorprendente respuesta escrita de la secretaría de la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, a la petición de la Asociación de fijar una reunión para estudiar la apertura en condiciones de seguridad de los locales. El escrito de la Consejería no contesta a la solicitud del sector e implica de hecho que no habrá posibilidad de establecer en ningún momento un diálogo que saque de la angustia y de la desesperación al ocio nocturno riojano y a sus familias".

La respuesta de la Consejería de Salud recibida por correo electrónico poco después de las 12 del mediodía dice textualmente: "en respuesta a la carta depositada en registro el 26 de julio y el mensaje que recibimos hace unos días cabe recordar, ante la solicitud de apertura de las discotecas y las empresas del ocio nocturno planteada por la Asociación Riojana de Empresarios de salas de Fiesta y Discotecas, que esta Administración expresa su máxima respeto a las decisiones judiciales".

Hay que recordar que el sector de ocio nocturno presentó en mayo un recurso contencioso -administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y contra el nuevo Plan de Medidas Según Indicadores (PMI) .

Al mismo tiempo, se solicitó al Tribunal la adopción de medidas cautelarísimas, ya que muchas de las medidas del PMI causaban al sector daños irreparables. El TSJR estimó en ese momento ampliar el horario de apertura de los establecimientos hasta las 2 de la mañana.

Desde la Asociación de Discotecas y salas de Fiestas "queda claro que el Gobierno rechaza reunirse con los representantes del sector y establecer un diálogo serio que plantee soluciones, y pretende no tomar medidas escudándose en decisiones judiciales de mínimos no de máximos, a sabiendas de que puede establecer decisiones que mejoren la situación de las empresas y la protección de los jóvenes con un ocio bien canalizado y seguro, frente a los frecuentes botellones de los fines de semana, que están atrayendo a miles de jóvenes de Logroño y de otras regiones".

"DESGOBIERNO"

"Por si fuera poco, el colectivo de menos de 30 años sigue siendo el más afectado actualmente por los contagios ante la pasividad de las administraciones, que no son capaces de estudiar y probar alternativas de ocio, como la de solicitar el pasaporte covid o una prueba PCR para poder acceder a estos establecimientos, como se ha producido en otras regiones. La única respuesta que ofrece el Gobierno es la indecisión, actitud muy característica del desgobierno", afirman desde el sector.

En resumen, el escrito de respuesta de la Consejería recibido en la Asociación esta mañana "es una tomadura de pelo y supone un nuevo desprecio a un sector económico de la región que emplea a 1.500 trabajadores y del que el Gobierno no quiere saber nada, porque es más sencillo dejar las cosas como están y no tomar decisiones responsables que puedan suponer una mayor prevención y proyección de la población joven, que no tiene alternativas seguras de ocio".

Ante esta "inesperada situación con la que nos encontramos desde hace más de año y medio, sin salida, sin presente ni futuro, sin poder atisbar siquiera una reapertura, el sector estudiará todas las posibilidades legales que estén a su alcance para poder garantizar su supervivencia, ya que el Gobierno de La Rioja prefiere tener clausurados los locales de ocio nocturno, que nunca han sido causantes ni responsables de esta pandemia. Sin embargo, la Consejería de Salud transmite a los ciudadanos, con su indecisión y su falta de valentía, la percepción de que el ocio nocturno es culpable de los contagios de la covid".