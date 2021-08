EH Bildu critica que los que promueven debates sobre vacunación en residencias son los que "no han implementado medidas"

Ubera, en declaraciones a los periodistas en San Sebastián, se ha referido, de este modo, a las afirmaciones del diputado general de Álava, Ramiro González, en las que señalaba que "las personas que no quieran vacunarse no deberían trabajar en contacto directo con personas que están en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores que están en las residencias", y pedía "instrumentos normativos que permitan impedir que las personas que no se quieren vacunar trabajen en las residencias".

La representante de la coalición soberanista ha asegurado que desde su formación han visto "muchas carencias en las residencias en las medidas preventivas que se deberían de haber adoptado desde el inicio y antes de llegar a ese debate".

De este modo, ha remarcado que "no se puede obligar a nadie a que se vacune", y ha denunciado que "se pueden tomar un montón de medidas a las que se han negado". "Los mismos que han promovido este debate son los que no han implementado esas medidas y no han cambiado la normativa que debía de haberse cambiado en su día, hace ya un año", ha asegurado.