À Punt propone cuatro series de drama y suspense para las noches de agosto

Los jueves y viernes, a partir de las 22 horas, la programación incluye un estreno semanal para las próximas cuatro semanas. Este jueves se estrena 'El monstre', adaptación de la exitosa novela del mismo título de Ingrid Falaise, con tres capítulos para la primera noche y tres más con el desenlace para el jueves.

Basada en hechos reales, 'El monstre' narra la cautivadora y desgarradora historia de Sophie cuando se enamora de un joven con 18 años. Una vez se encuentran, no habrá nada más importante que estar con su amante.

Muy pronto, su sueño de una vida de cuento de hadas se cambia, marcado por la desafortunada relación con 'Me : M de 'maníaco', M de 'manipulador', M de 'monstruo'. Después de casi tres años de abusos, Sophie encontrará la fuerza para reclamar su libertad.

'BODES DE SANG'

Los días 12 y 13 de agosto será el turno de 'Bodes de sang', una serie francesa situada en la Provenza que cuenta la historia de Sandra, la hija de un famoso restaurador.

Para la boda de Sandra y William toda la familia se reúne en el elegante restaurante de la madre. Incluso la hermana, Alice, vuelve de Australia, después de cuatro años, para la ocasión. Pero la tragedia los golpea. Pocas horas después de la ceremonia, encuentran a la novia muerta en el borde un acantilado.

'ARRELS'

'Arrels' llega a À Punt los días 19 y 20 de agosto e incluye entre su reparto al actor Regé-Jean Page, conocido por su papel como el duque de la exitosa serie 'Los Bridgerton' de la temporada pasada.

Con motivo del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición, la tercera serie de agosto será esta producción norteamericana, ganadora de nueve premios Emmy, un Globo de Oro y un Peabody entre más de 37 nominaciones.

Se trata de una nueva versión de la miniserie producida por la cadena de televisión norteamericana ABC el 1977, basada en la obra de Alex Haley 'Roots: The Saga of an American Family'. El programa cuenta la historia de Kunta Kinte, un hombre libre africano forzado a trabajar como esclavo en los Estados Unidos y sus posteriores intentos de liberación.

En Gambia, África Occidental, el 1750, una familia malinke formada por el guerrero Omoro Kinte y su esposa Binta tienen un hijo al cual denominan Toby.

A 15 años es capturado por traficantes de esclavos, y junto con 140 hombres y mujeres más son llevados a bordo del Lord Ligonnier, una nave negrera capitaneada por Thomas Davies para emprender un viaje hasta las colonias inglesas en Norteamérica. Toby será vendido a una plantación propiedad de John Reynolds y se le dará el nombre de Kunta Kinte.

Después de varias ocasiones en que intentará escapar, Kunta Kinte aprenderá el que significa ser un esclavo, pero vivirá atormentado por sus raíces malinkes y su recuerdo de haber sido libre alguna vez.

'LA MAQUINARIA'

Por último, para despedir el agosto se estrena el thriller de acción La maquinaria, el días 26 y 27 de agosto. La serie escandinava está ambientada en la zona fronteriza entre Noruega y Suecia.

Olle Hulten es un padre de familia que despierta borracho en el ferri entre Sandefjord (Noruega) y Strömstad (Suecia). A su lado, en su coche hay una pistola, una máscara y mucho dinero.

Simultáneamente, la policía persigue un ladrón que ha secuestrado un automóvil y que tiene el guardia de seguridad a punta de pistola. El protagonista no recuerda nada, pero se han hurtado 30 millones de coronas y se han cometido algunos asesinatos. Su objetivo será demostrar su inocencia y encontrar el que le ha parado una trampa.