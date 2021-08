'El programa del verano': Isa Pantoja lee en directo una emotiva carta dedicada a su madre por su cumpleaños: "A veces, las circunstancias nos alejan"

Isabel Pantoja ha celebrado este año su aniversario sola, y es que ni sus hijos y ni su sobrina Anabel han acompañado a la cantante en su 65 cumpleaños. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un 2 de agosto amargo terminó con una llamada muy especial. Isa Pantoja llamó por teléfono a su madre y ella le devolvió la llamada, tras meses de silencio, la tonadillera habló con su hija que ha mostrado este martes su alegría en El programa del verano.

La colaboradora ha contado que "por fin" pudo hablar con su madre después de bastante tiempo, y ha manifestado que ha sido una de las veces que más ilusión le ha hecho escuchar su voz. Chabelita pensaba que no le iba a coger el teléfono teniendo en cuenta la difícil situación familiar y que por eso se emocionó. "Yo se le dije, no me creo que esté hablando contigo, porque me resultó increíble después de tanto tiempo", ha comentado la tertuliana de Telecinco.

Isa P ha insistido en que ella no tiene ningún problema con su madre, pero que la artista no está bien y que, por ello, no quiere hablar con nadie. Por ello, la colaboradora ha querido ser prudente y ha preferido darle su espacio. No obstante, la exconcursante de La casa fuerte ha adelantado que cuando sea posible irá a ver a su madre a Cantora y que le encantaría ir con su hijo Alberto que está deseando de ver a su abuela. "Los niños lo echan de menos, también saben que hay algo que no va bien", ha explicado.

Isa Pantoja: "Mi madre es mi madre y es la única que tengo" #PdV3A https://t.co/OEndbUXnko — El programa del verano (@elprogramadear) August 3, 2021

Además de la conversación que madre e hija mantuvieron por teléfono, Isa ha querido hacer otro regalo a su madre: ha sacado una carta escrita por ella misma y la ha leído en voz alta para felicitarle por su cumpleaños en directo. "Felicidades en este día que tantos momentos buenos nos ha dado, para mí desde muy pequeña era una fecha super importante... El día 2 de agosto para mí era lo más, terminaba el cole en junio y hacíamos el viaje al campo donde pasaba los tres meses enteros y estaba deseando que llegase el cumple de mamá", ha empezado leyendo.

"Me encargaba de organizar una actuación con mi prima Alma y mi amiga Miriam, para ello, nos hacíamos nuestro propio vestuario, ensayábamos durante todo el mes de julio hasta que estuviera perfecto. De mayor echo de menos esas cosas y aunque el tiempo no pueda regresar, ella sigue estando en mi vida y yo en la suya. Algún día estaremos como aquí, poniéndonos al día mientras me como las papas con carne. No hablamos de muchas cosas, pero sí charlas de mis estudios, de Alberto, de que me tienes que enseñar a cocinar, de que coma más que estoy muy delgada y de que tenga cuidado en la carretera", ha terminado.

Por último, la colaboradora ha recordado con cariño a la artista y ha añadido: "Ella sabe que para mí es importante, a veces las circunstancias nos alejan, mi madre es mi madre y es la única que tengo". La dedicatoria de Isa Pantoja ha emocionado a sus compañeros que le han dedicado unas tiernas palabras; "es una reclamación de cariño como creo que pocas veces se han escuchado en televisión", ha comentado Paloma García-Pelayo.