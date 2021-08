El World Paella Day CUP comença la seua fase preliminar amb la participació de 36 xefs de 20 països

Els fogons de la segona edició del World Paella Day CUP s'han encés per a donar cita a un total de 36 xefs de 20 països diferents que han passat a la fase preliminar, celebrada 100% en línia, per a aconseguir un lloc en la final el pròxim 20 de setembre, Dia Internacional de la Paella.

Aquest esdeveniment, organitzat conjuntament per Visit València, Turisme Comunitat Valenciana i València Turisme, amb la col·laboració de Wikipaella i el Concurs Internacional de Paella de Sueca, reunirà xefs de Rússia, la Xina, els Estats Units, Amèrica Llatina i Europa, que han presentat les seues candidatures per a participar, ha indicat l'Ajuntament de València.

El regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat que "el World Paella Day és un dia de festa per als valencians i una competició que serveix per a reivindicar que la cultura gastronòmica valenciana és internacionalment reconeguda i recordar al món que València és la ciutat d'on prové un dels plats més demandats".

Espanya compta amb huit cuiners que vénen des de diferents punts de la península. David Domingo, des de Terol, és l'actual campió del món de paella valenciana després de guanyar l'última edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

Així mateix, participaran en la competició Héctor Medina Fernández, un aficionat a la cuina i un apassionat dels arrossos; Ibán Soriano, un cuiner amb un gran recorregut entre fogons; José Zafra, investigador aficionat de la història de la paella des dels seus orígens; Josetxo Pajares, que ha participat en anteriors concursos i va quedar en tercer lloc en el Certamen Internacional d'Alacant, Ciutat de l'Arròs 2019.

També optaran al reconeixement Marcos Gómez, un xef jove que compta amb múltiples restaurants a la ciutat de València, dos d'ells amb el seu plat estrela, la paella valenciana; Noelia Pascual, coneguda com la xef del foc i pertanyent a la quarta generació d'un negoci matriarcal, i Susi Bernat, cuinera catalana, el restaurant de la qual ha sigut distingit per Wikipaella a Catalunya.

Participació europea i llatinoamericana

Enguany hi ha una forta participació europea amb la representació de xefs provinents de França, República Txeca, Itàlia, Irlanda i Bèlgica.

França comptarà amb Damien Campos com a representant. Té 41 anys, és cap de 'Paella au feu de bois' a França des de 2018, cuiner amb més de 20 anys d'experiència i va començar en el món de la cuina a l'escola francesa. Des de fa tres anys, ha decidit crear la seua pròpia companyia per a compartir amb la seua regió la paella, el plat emblemàtic dels seus orígens i tots els sabors de la seua infància.

Itàlia competirà a través de Fernandino Campaniello, que procedeix del sector professional dels taulells i va trobar la seua passió mentre treballava en la Comunitat Valenciana. Des de 2015 treballa com a Xef de Paella a domicili i en esdeveniments.

Per part seua, Bèlgica ha triat a Giansante Sam com a representant del país. És l'actual xef del restaurant Samëlla Visé, on cuina paelles i tapes. Anteriorment va ser el creador del restaurant 'Les Granges' en 2018.

D'altra banda, Amèrica Llatina compta amb un total de 14 cuiners procedents de Veneçuela, l'Uruguai, Panamà, Mèxic, Costa Rica, l'Equador o l'Argentina. Països com el Canadà, la Xina, Corea del Sud, Puerto Rico, Rússia o els Estats Units també estaran representats en aquesta segona edició del World Paella Day CUP.

Passos per a guanyar el World Paella Day Cup

En la pàgina web del concurs es poden visualitzar els vídeos d'aquests 36 cuiners que lluitaran per un lloc en la final i votar al seu xef preferit fins al pròxim 15 d'agost.

Els seguidors del concurs i amants de la paella poden enviar un càntic al concursant que secunden sota l'etiqueta #WorldPaellaDayCUP. A partir d'eixa data un jurat, compost per professionals designats per l'organització del World Paella Day, tindrà en compte les votacions, la seua trajectòria professional, els càntics de suport i els vídeos dels qui competisquen.

Enguany, si les circumstàncies ho permeten, els huit finalistes seran convidats a anar a València per a competir el 20 de setembre en directe de manera presencial. El vencedor rebrà com a premi el trofeu, elaborat per un artista faller, que l’acreditarà com a guanyador/a de la II Edició de la World Paella Cup. A més, els participants rebran una jaqueta curta personalitzada i un certificat de la seua condició de finalista.