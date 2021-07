Paloma García-Pelayo le saca los colores a Marta López con una pregunta sobre Rocío Carrasco

Paloma García-Pelayo es una de las periodistas que colaboraron en Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde dejó patente que había sido una de las pocas comunicadoras que se habían mantenido fieles al rigor propio de su profesión sin caer en manipulaciones.

Este viernes, le hizo a Marta López una pregunta en Viernes Deluxe que la aludida no se tomó nada bien, pasando de rehuirla a estallar ante las insistencias. Y es que, la empresaria se convirtió en la máxima defensora de Olga Moreno desde que fue expulsada de Supervivientes; algo que, según suele recalcar, le ha puesto a mucha gente en contra.

Sin embargo, al marcharse a Honduras ya se habían emitido dos episodios de la docuserie que revelaban la faceta de maltratador de Antonio David Flores; convirtiendo a Rocío Carrasco, su expareja, en una víctima de violencia machista, aunque también vicaria y mediática.

Partiendo de ese punto, la periodista quiso saber qué llevó a Marta López a tomar partido junto a Moreno: "Viste como todos y todas los terribles episodios que narró Rocío Carrasco en su documental antes de irte a la isla y en lugar de ponerte del lado de la víctima te pusiste del lado de Olga Moreno, la mujer de Antonio David", dijo.

Paloma Garcia-Pelayo: "viste los primeros capítulos de la serie y no cuestionaste a Olga, no te pusiste al lado de la víctima, sino que te acercaste a esa mujer por otros motivos".

Por su parte, María Patiño, quien presentó el formato, fue algo más incisiva: "¿No crees a Rocío Carrasco?" Ambos comentarios hicieron que López estallara y repitiera, una vez más, que no entendía que nadie comprendiera que su amistad con Moreno era desinteresada y que la serie no tenía nada que ver con dicha relación. Además, presumió de no haber obedecido a varios compañeros que le recomendaron que se alejara de Olga en el concurso.

"No he visto el documental entero, pero hay partes en las que entiendo a Rocío Carrasco y su dolor, pero otras partes no. Se me está vapuleando, ¿qué tiene que ver Rocío Carrasco con el concurso que yo he hecho? ¡Ya está bien!", zanjó el tema la exconcursante de Supervivientes 2021.