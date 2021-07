Feijóo se queja de una reunión "de monólogos sin acuerdos" y ve confirmado que "desacelera" la vacunación

Al tiempo, ha señalado que, pese a que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha anunciado la llegada de 3,4 millones de vacunas extra de Pfizer en agosto, estas son "insuficientes" y "lamentablemente se confirma la desaceleración de la vacunación", ya que en julio y agosto habrá una "menor" administración de dosis que en junio.

En rueda de prensa tras el encuentro, ha insistido en que "no" se ha tratado de una Conferencia de Presidentes si no de una "reunión informal" y ha insistido en que ha habido "mucho monólogo", ya que cada mandatario autonómico ha trasladado "lo que ha querido" y Sánchez también ha manifestado "lo que ha considerado oportuno", pero no se pueden transmitir acuerdos a los ciudadanos.

En todo caso, ha apelado a seguir trabajando por "acertar" y "construir Estado de las Autonomías", y ha manifestado su deseo de que en el futuro haya una convocatoria "más fértil".

(Habrá ampliación)