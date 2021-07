Carmen Borrego estalla contra Kiko Hernández y abandona el plató: "No tenía que haber venido"

Este jueves, Carmen Borrego protagonizó varios enfrentamientos en directo con el que fue su compañero de cocina durante su participación en La última cena, Kiko Hernández.

La enemistad entre los dos colaboradores de Telecinco es ya histórica en la cadena, derivada de los comentarios negativos y burlas que le ha dirigido hacia la hija de María Teresa Campos.

Durante la tarde en la que compraron los ingredientes para el posterior cocinado ya podía palparse la tensión en el ambiente que había entre los dos, con alguna discusión en el mercado y en el coche.

A lo largo de la noche, Carmen Borrego se mantuvo impasible ante las frases provocadoras que le realizaba Kiko Hernández, hasta que se le cayó un plato y el colaborador le llamó "tonta".

"A mí no me vuelvas a insultar o me largo", amenazó la hermana de Terelu. Sin embargo, Kiko insistió en su adjetivo y Carmen estalló y abandonó el plató. "Estoy harta de aguantarle. No tenía que haber venido", brotó.

"No, el tonto eres tú. Y te he dicho que no me insultaras hace mucho rato", expresó, "estoy hasta las narices. No puedo más, este tío no para de humillarme. Ahí os quedáis".

Gracias a la insistencia de Paz Padilla, Alonso Caparrós y Alba Carrillo, Carmen Borrego volvió al plató a terminar su participación en el programa.