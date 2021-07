Este jueves, Carmen Borrego vivió una noche complicada al concursar en La última cena 2 haciendo pareja con uno de los rostros de Mediaset que más crítico es con ella: Kiko Hernández. Ante tal reto -no el culinario-, Terelu Campos quiso dedicarle unas palabras a su hermana, pero parece que estas no han sentado demasiado bien.

La hija menor de María Teresa Campos y el tertuliano empezaron a cocinar al final de Sálvame, momento en el que Carlota Corredera aprovechó para acercarse a ellos y mostrarle el mensaje que le había dedicado su hermana en Instagram.

"Querida hermana, sobre todo disfruta hoy del programa La última cena. ¡Saca lo mejor de ti, tu humor! No dejes que te lo amarguen por cualquier cosa, sabes hacer televisión, sabes dar espectáculo y sabes cocinar, y muy bien. Así que... ¡a por ellos! Te quiero", escribió en su post.

Rápidamente, Carmen Borrego reaccionó negativamente al "no dejes que te lo amarguen", el cual consideró que podía acrecentar la tensión con su compañero: "¿Terelu no se da cuenta de que ahora me quedo yo aquí? O sea, ¿esa es la ayuda de mi hermana? Qué penita, ahora que estábamos intentando más o menos...".

Como era de esperar, a Kiko Hernández tampoco le gustaron estas palabras que la colaboradora de Viva la vida había dirigido hacia él: "Terelu, yo no amargo a las personas. Estábamos tan bien, tan tranquilos, cocinando... ¿Y tú tienes que mandar una mierda para intentar amargarnos o enfrentarnos?".

"Vete a la mierda. Ella tiene su Instagram para poner sus cosas y yo tengo mi programa para decirle eso", concluyó el exconcursante de GH 3.

Sorprendentemente, Carmen Borrego le dio la razón. "Hombre, ya que estoy cocinando con Kiko y estamos intentando hacer esto en condiciones, no metas tu cañita. Déjanos en paz, tú a tu bola", le dijo a su hermana dirigiéndose a la cámara.

"Yo a mi hermana la adoro. Lo que me parece mal es que ella sabe que nuestra relación es complicada y pone un mensaje que le agradezco muchísimo para mí, pero no ayuda con Kiko", añadió.