Belén Rodríguez cuenta apenada en 'La última cena' que Kiko Hernández la tiene bloqueada

Entre las novedades de la nueva temporada de La última cena está la figura del invitado sopresa: una persona que prueba el menú de la noche desde su casa. Si la semana pasada fue Pepi Valladares quien estrenó dicho puesto con una emotiva carta a Isa Pantoja, en esta segunda entrega le ha tocado a Belén Rodríguez.

La ferviente defensora -y amiga- de Rocío Carrasco probó durante una videollamada con el programa un menú vertebrado por una empanada gallega apodada Potota en homenaje a Carmen Borrego, quien cocinó junto a Kiko Hernández.

Ambos fueron compañeros en Sálvame diario, pero la relación no se encuentra en su mejor momento a día de hoy. Sin embargo, gracias a Belén Rodríguez encontraron un punto en común: los dos están enfadados, asimismo, con la periodista.

Así lo anunció esta, apenada, en cuanto comenzó la conexión: "Carmen y Kiko son muy amigos míos los dos, pero no me encuentro en mi mejor momento con ninguno de ellos. Kiko me bloqueó ayer y con Carmen Borrego discutí anoche también", dijo antes de advertirle a Potota que no revelara el motivo del desencuentro.

En su defensa, Hernández dijo que, antes de que él tomara medidas, había sido Belén Rodríguez quien le había bloqueado en WhatsApp. Pero esta explicación no fue suficiente para la comunicadora, que explicó que, si bien ella tenía la costumbre de bloquear a sus contactos cuando no quería hablar más de algo; Kiko solía llamar por teléfono y preguntar, algo que no hizo esta vez.

“Te desbloqueé el otro día”, dijo Hernández. "Pues podrías haberme llamado para decírmelo", contrarreplicó la madrileña. Sobre el enfado con Borrego, la colaboradora contó que no le cogió el teléfono cuando intentaba hablar con ella. Esta situación no ayudó nada a la crítica culinaria de Rodríguez, que fue bastante dura, asegurando que la empanadilla era terrible.