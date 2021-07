Belén Esteban denuncia sufrir insultos y amenazas tras retomar su relación con Belén Rodríguez: "No lo consiento"

Belén Esteban anunció en la última entrega de Domingo Deluxe que, si continúa recibiendo insultos y amenazas graves a través de las redes sociales, interpondrá una denuncia ante la Guardia Civil.

La tertuliana reconoció este domingo que ya no está dispuesta a tolerar mensajes negativos en Internet. Especialmente en Instagram, donde centra casi toda su actividad.

"Hay cuentas que cuidado, y administradoras de cuentas que cuidado. La próxima vez a la Guardia Civil. ¡Me he quedado nueva!", expresó, harta, la colaboradora de televisión.

"Twitter e Instagram son públicos, trabajo en televisión, vendo mi vida, pero no consiento ni insultos ni amenazas gordas", dijo la de Paracuellos, que reveló, además, el motivo por el que últimamente ha estado recibiendo tantas criticas.

Los mensajes de odio que recibe en los últimos días se deben a una fotografía que publicó junto a sus compañeros de Telecinco. Y es que entre ellos estaba Belén Rodríguez, con quien el pasado año vivió un roce que ya han solucionado.

"Soy amiga de Belén Rodríguez desde hace 22 años, tuvimos un lapso en el que no nos hablamos, un mes y medio, pero hemos retomado la relación y no tengo que dar explicaciones a nadie sobre de quien soy amiga y de quien no", advirtió.

La periodista, que también estaba presente en el plató, apoyó a su compañera y amiga: "Yo gané la primera sentencia por amenazas e insultos en Twitter. Me dijo la Policía que agradecen que fuéramos, porque todos los compañeros se quejan, pero no va nadie a denunciar. Al final bloqueas cuentas y ya está".