Uno de los episodios familiares que Rocío Carrasco recuerda con más pena es el momento en que supo que su hijo, David Flores, no iba acudir a su boda con Fidel Albiac. Y, aunque pocos saben la verdadera razón por la que el hijo pequeño de Carrasco no acudió al enlace, Olga Moreno aseguró el pasado miércoles que fue el propio joven quien no quiso ir porque su hermana no estaba invitada.

Este viernes, la colaboradora de El programa del verano, Paloma García-Pelayo se ha dedicado a desmontar la versión que la ganadora de Supervivientes dio en su especial. La periodista ha narrado en directo algunas declaraciones de Antonio David previas a la boda de su exmujer, en las que manifestaba que no tenía intención de llevar a su hijo a la boda de su madre con Fidel Albiac.

La colaboradora ha mostrado una entrevista en la que, un año antes de la segunda boda de la hija de Rocío Jurado, se le preguntaba Antonio David si su hijo acudiría, él respondió que si el enlace coincidía con la fecha en la que el mejor estaba con su madre sí, pero que si se celebraba durante el mes en que estuviese en el domicilio del padre no acudiría.

Unas semanas antes de la boda, Olga Moreno apareció por primera vez en los medios concediendo una exclusiva en una revista a la que declaró: "Para los hijos de mi marido no soy su madre, soy su salvación".

El exconcursante de GH VIP también habló en esta entrevista y se le volvió a preguntar por el matrimonio de su exmujer. García-Pelayo ha narrado su contestación: "'¿Estará David en la boda?'. Antonio David contestó: 'No, porque ese día está conmigo. El colegio comienza el 9 de septiembre y pasa las vacaciones conmigo, Rocío Carrasco ha puesto esa fecha a conciencia para que su hijo no vaya'".

Con esto, la tertuliana ha intentado demostrar que Antonio David "no tenía ninguna intención de dejar y permitir que su hijo fuese a la boda, pese a que Rocío le manda un mail, cosa que niega Olga Moreno". Además, el padre de Rocío Flores siempre ha defendido que su exmujer no se puso en contacto con él, sin embargo, Rocío Carrasco ha demostrado en su serie documental que sí envío un mensaje a través de sus abogados.

"Entre la verdad y la falsedad, es evidente. Yo estoy leyendo datos y hechos que están contrastados. No había ninguna intención y además retuvo a su hijo incumpliendo el convenio y, como dijo Olga, hasta hoy", ha sentenciado la colaboradora. En consecuencia, Rocío Carrasco no pudo disfrutar de su hijo durante el enlace con su actual marido.