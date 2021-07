Iván, novio de Lola, protagoniza un momento de tensión con un reportero: "¡Dais por c... a más no poder!"

El novio de Lola, de La isla de las tentaciones y Supervivientes sufrió un desagradable encuentro con un reportero de Sálvame cuando el periodista le abordó por la calle para hacerle preguntas sobre los rumores de infidelidad por su parte.

Cuando la cámara y el reportero llegan a su lado, el exfutbolista lo deja claro: "¡Que no quiero salir!". Su tía, que caminaba junto a él, también levanta la voz: "¡Que está conmigo, iros a tomar por saco ya!", dice la mujer.

"¡Yo no estoy en nada, ni he ganado un duro ni estoy en nada, la famosa es ella! No voy a decir nada, hablad con ella", dice el joven, en referencia a la propia Lola, que está cerca de ellos.

El reportero le pide calma e Iván responde: "Yo no estoy tranquilo, porque dais por culo a más no poder, menudo mesecito", dice por la cantidad de noticias que protagoniza a su pesar, a causa de una mujer que aseguraba haber estado con él mientras Lola concursaba en Supervivientes (vídeo).

"Si sale una chica hablando como si salen diez más, que inventen", decía Iván y avanzaba que él solo da explicaciones a Lola. "Con la que tengo que hablar es con ella, no voy a pronunciarme en ningún lado", insistía.