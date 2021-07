Kiko Matamoros abandona 'Sálvame Deluxe'

El colaborador televisivo Kiko Matamoros no estará más en Deluxe, el programa semanal nocturno de Telecinco, según él mismo ha confirmado, sin que se sepa por cuanto tiempo será su ausencia o si afectará a su participación en otros programas de la cadena.

Muchos han sido los desencuentros del colaborador con sus compañeros en las últimas semanas, algunos de ellos a cuenta del documental de Rocío Carrasco, con el que él fue crítico.

Un usuario de Twitter escribía: "Según acaban de confirmar en Sálvame, Kiko Matamoros ya no va a estar en el Deluxe. Traducido: Ha sido despedido. ¡¡Otro triunfo Carrasquista¡¡".

¿Esta gente odiadora qué bebe? El Deluxe lo he abandonado yo por voluntad propia. https://t.co/cvIXzSVoDO — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 30, 2021

A ese mensaje respondía el propio Kiko Matamoros, que citando el tuit espetaba: "¿Esta gente odiadora qué bebe? El Deluxe lo he abandonado yo por voluntad propia".

Hace pocos días Matamoros participaba en un Deluxe en el que le preguntaron directamente si alguna vez se había planteado dejar el programa, algo que él reconoció que se le "pasó por la cabeza en alguna ocasión".

Al colaborador le habían molestado las posiciones "tan radicales" que a su juicio se habían tomado en el programa y no poder hablar sin tapujos. "No me dejaban expresar opiniones cuando, antes de que se emitiera el documental, la cúpula del programa me dijo que podría hablar con libertad", recordó.