Como muchos otros, el pasado miércoles Sofía Suescun siguió la estrategia de muchos defensores de Rocío Carrasco y comentaron el programa Ahora, Olga con otros hashtags alternativos en apoyo a la protagonista de la docuserie. Sin embargo, uno de ellos hacía referencia a la mítica frase "No tiene coño, no lo tiene", y esto molestó verdaderamente a Gloria Camila.

"30 minutos son suficientes para saber que #NoTieneCoño", fue el tuit que publicó la hija de Maite Galdeano el miércoles. Al día siguiente, la ex de Kiko Jiménez decidió responderle atacándola directamente.

30 minutos son suficientes para saber que #Notienecoño — SOFIA💫 (@sofiasuescun) July 28, 2021

"Ella no lo tiene, pero, según tu novio, el tuyo era moco de pavo...", escribió la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano en sus stories de Instagram. Aun así, horas después decidió borrarlo y dar una explicación.

"Veo que estáis muy pendientes los haters de mis stories. Os lo agradezco, eso sube visualizaciones", comenzó riéndose. "He borrado el otro story porque realmente me parece un poco lamentable caer tan bajo para contestar a ese tipo de cosas".

Me podré mear con la película tan bochornosa que se ha montado por el tuit de #NOTIENECOÑO de Sofía pic.twitter.com/LSwXYzgKi8 — Elisabeth Halsey 💫 (@halseyelisabeth) July 29, 2021

"Entonces, como creo que tengo más educación y más clase, me voy a ahorrar el contestar y el tener que meterme con otra mujer para yo realzarme o para defender a otra mujer", sostuvo. "Me parece un poco ilógico meterse con una mujer para defender a otra mujer".

"Como tengo valores y educación y un poco de respeto hacia las personas que no me lo tienen, pues he decidido borrarlo", añadió Gloria Camila. "Ahora, si queréis seguir mandándome mensajes y hablando de mi familia, hacedlo".