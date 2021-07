Antonio David desmiente a Carlos Sobera y dice que no volverá a Mediaset: "Voy a demandar al 80% de los colaboradores"

Este miércoles, la emisión de Ahora, Olga dejó alguna que otra sorpresa, como la inestable defensa y dubitativa actitud de la ganadora de Supervivientes 2021 frente a algunas de las cosas que se han dicho sobre ella y su familia en los últimos meses. Sin embargo, una de las cosas que más asombraron a los espectadores no salieron de su boca, sino de la de Carlos Sobera.

"En una sociedad civilizada, todo el mundo tiene derecho a dar su versión, Antonio David lo hizo y Rocío Carrasco también. Le hemos dado la oportunidad a Olga Moreno pese a que Antonio David Flores ha demandado a Mediaset", fue lo que comentó el presentador al inicio del programa.

Con respecto a esto, parece que el vasco se aventuró a soltar un comentario que inquietó a algunos espectadores, sabiendo cómo fue el despido del exguardia civil: "Tengo que aprovechar para decir que supongo que Antonio David tendrá su oportunidad en su momento dentro de Mediaset para dar sus explicaciones".

Puede ser en #AR no?? pic.twitter.com/LwYUELCoOI — MaryGH2 (@Mary202085797) July 28, 2021

Ahora, parece que solo fue una desafortunada información que dista mucho de la realidad, tal y como el propio Antonio David ha confirmado en exclusiva a La Razón: "Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre".

"Hay un juicio laboral contra ellos por el despido y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele", expresó, refiriéndose a la productora de Sálvame, a la cual ha demandado por despido improcedente. "En su momento dije que no trabajaría jamás para la ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados".

"Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%", añadió.