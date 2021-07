València renovarà 40 zones infantils amb un milió d'euros per a fer-les inclusives i accessibles

Un projecte d'adequació d'àrees infantils i de reposició de jocs en parcs i jardins de València renovarà 40 d'aquestes instal·lacions per tots els districtes de la ciutat per a fer-les més accessibles i inclusives. Així ho ha anunciat aquest dijous en el plenari municipal el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en abordar una moció de Ciutadans que plantejava aquest tipus de mesures.

Campillo ha afirmat que la seua àrea porta ja diversos mesos redactant aquest "important" projecte, que ha definit com a "complex" i que ve motivat "per la demanda ciutadana". Es tracta de la reforma completa de 40 zones de jocs infantils de la ciutat, que no s'havia fet pública fins ara. El termini d'execució d'aquest projecte serà de set mesos i està previst que estiga aprovat abans de final d'any, quan es preveu la seua adjudicació.

"Estaran repartides per tota la ciutat, ja que una de les instruccions que vaig donar al Servei de Jardineria Sostenible és que s'arribara al màxim nombre possible de barris i districtes i que no estigueren concentrades en una determinada zona de la ciutat", ha exposat el vicealcalde.

València disposa de 644 zones de jocs infantils el manteniment dels quals és competència del Servei de Jardineria Sostenible i de 58 que gestiona l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins. Segons apunten des del Consistori, la gran majoria d'aquestes zones són accessibles, ja que els possibles problemes d'accessibilitat es corregeixen quan es detecten. "Totes les zones infantils realitzades en els últims anys, de nova planta o de remodelació, són accessibles" totalment o parcialment, ha dit.

Campillo ha destacat el treball realitzat i la voluntat d'avançar, i considera que la conversió dels espais infantils en espais inclusius "pretén que la persona amb dificultats motrius conega bé els seus condicionants per a intentar superar-se i anar aconseguint fites que, a més d'elevar el seu nivell d'autoestima, eixample la seua autonomia personal".

El regidor de Ciutadans Javier Copoví ha manifestat que aquest és "un tema d'urgència", ja que "els xiquets i xiquetes que no puguen gaudir de la inclusió i riquesa de la diversitat i no discriminació seran adults que han patit exclusió per la seua discapacitat o diversitat".