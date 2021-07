Igea ve un "chantaje inadmisible" que el Gobierno condicione el cumplimiento de la sentencia del IVA al PGE

"De ninguna manera se va a condicionar a la aprobación o no del Presupuesto la ejecución de una sentencia", ha reseñado el vicepresidente, quien ha sido tajante y ha aseverado: "Se va a ejecutar haya o no Presupuestos Generales del Estado, no vamos a renunciar a la ejecución de una sentencia".

Para el vicepresidente de la Junta "es inadmisible" que el Gobierno hable de retirar fondos Covid para justificar que se va a pagar algo "obligado" por Ley y ha recordado que estos fondos surgen para paliar esta grave situación y su reflejo en el elevado gasto público, una situación que no va a desaparecer el año que viene en el que se debe mantener seguramente la vacunación, las ratios en los colegios o los rastreos.

"No vamos a renunciar a la ejecución de una sentencia, haya no no presupuestos la sentencia se va a ejecutar", ha reiterado, al tiempo que ha señalado que "el Gobierno no puede indultarse a sí mismo del cumplimiento de una sentencia".

Por otra parte, ha considerado "sorprendente" que en la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana en Salamanca se incluya como uno de los dos únicos puntos del día el reto demográfico y mientras el Gobierno adopte medidas que perjudican a autonomías con menos población.

Ante esta situación ha considerado "urgente" un nuevo sistema de Financiación Autonómica.