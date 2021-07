Via lliure a l'adaptació del tram València Nord-Joaquín Sorolla al Corredor Mediterrani

El Corredor Mediterrani, un eix ferroviari per a transportar mercaderies que discorrerà des d'Algesires fins a la frontera francesa per la costa, arriba a la ciutat de València amb la implantació de l'ample de via estàndard, la qual cosa permetrà circular als trens d'àmbit internacional.

El consell d'administració d'Adif Alta Velocitat (Adif AV) ha autoritzat la licitació, per 7,38 milions d'euros (IVA inclòs), de les obres per a la implantació de l'ample estàndard en el tram entre les estacions de València Nord i Joaquín Sorolla, totes dues en la capital del Túria.

Es tracta d'una de les actuacions "de major rellevància per al desenvolupament del Corredor Mediterrani com a eix estratègic per al foment del transport per ferrocarril i el desenvolupament socioeconòmic de l'arc mediterrani i la seua àrea d'influència", indiquen des de la companyia pública dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El projecte té per objectiu implantar l'ample estàndard mitjançant el canvi d'ample de via en aquest tram d'al voltant de dos quilòmetres de longitud. Les obres comprenen les operacions necessàries en plataforma, superestructura i electrificació. Es pretén així, apunten des d'Adif, "garantir en tot moment l'adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers".

El projecte contempla les següents actuacions d'implantació d'ample mixt en les vies 1 i 2: llevant de via i desviaments que queden fora d'ús, muntatge de nous aparells de via i la conversió a ample estàndard de les vies 21 i 22. També l'electrificació i l'adaptació de la catenària a la nova configuració de les vies.

Així mateix, es construirà un tram de nova plataforma ferroviària que permeta la prolongació de les vies 21 i 22, unint el seu traçat amb el de les vies 1T i 2T. Hi haurà també una nova via en placa d'ample estàndard en la zona d'andanes de les vies 21 i 22 i es realitzaran obres de drenatge longitudinal de nova plataforma i nova via en placa.

Les actuacions d'aquest projecte estan estructurades en el pla d'obra per a executar-se de manera coordinada en funció de l'avanç de la resta de treballs del Corredor Mediterrani o del canal d'accés a la ciutat.

Què és el Corredor?

El Corredor Mediterrani és una infraestructura ferroviària (el conjunt de vies, travesses, catenàries i tot el necessari per a permetre que els trens circulen a través d'elles) "inacabada i incompleta, amb més de 20 anys de retards acumulats en les seues obres", apunten des de la iniciativa empresarial i social #QuieroCorredor, impulsada per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE).

Es tracta d'una doble plataforma (per a viatgers i mercaderies) en ample internacional i amb alta velocitat que discorrerà des de la frontera francesa fins a Algesires, unint ciutats com Barcelona, València, Alacant, Múrcia i Màlaga i connectant-les al seu torn amb la resta d'Europa. Una infraestructura "necessària que ens permetrà viatjar més ràpid i amb major freqüència i que impulsarà l'economia, el turisme i l'ocupació. I el més important, que no pot esperar més a ser finalitzada", sostenen des de l'àmbit empresarial.

Entre els seus impactes positius, destaquen la vertebració territorial d'Espanya més enllà de la visió radial, ja que el seu recorregut aglutina al 50% de la població del país; l'impuls i desenvolupament del sector turístic, i beneficis mediambientals derivats de la reducció de les emissions de CO₂ en 900.000 tones (l'equivalent a 130.000 cotxes donant la volta al món).