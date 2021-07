Aragón recibirá alrededor de 400 millones de los 13.500 millones del Fondo COVID-19 para 2021

Esta cuantía es un cálculo aproximado que ha realizado el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, quien ha precisado que "se tiene que ajustar con el Ministerio de Hacienda".

No obstante, está cerrado que el 70 por ciento de la cuantía que corresponda se recibirá en el próximo mes de septiembre y el otro 30 por ciento llegará en noviembre, tal y como ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada este miércoles.

En esta reunión, Montero ha informado a los consejeros autonómicos de que se atenderá al criterio de población en el reparto de los 13.500 millones del Fondo Extraordinario COVID incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y cuya finalidad es atender el déficit de las Comunidades autónomas generado por el aumento del gasto y la merma de ingresos provocados por la pandemia.

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha dicho que el criterio de población ajustada le parece "correcto" como criterio general, pero ha precisado que "todo lo que se acerque al coste real de la prestación de los servicios, Aragón estará a favor".

LIQUIDACIONES NEGATIVAS DE 2020

Por otro lado, Aragón verá compensados entre 270 y 300 millones de las liquidaciones negativas de 2020 y para plasmarlo se ha llegado a la "salida ingeniosa" de que la Administración autónoma devolverá esa cantidad al Ministerio de Hacienda que, a su vez, realizará una transferencia a las arcas del Gobierno de Aragón.

"Alabo la decisión del Ministerio de Hacienda", ha enfatizado Pérez Anadón al explicar que con esta solución el Gobierno de España ha decidido no fraccionar el pago de esta deuda y no cargarlo a las Comunidades autónomas. El acuerdo supondrá que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida para que las autonomías compensen sus deudas y no las asuman en su cómputo particular.

Las liquidaciones negativas de 2020 se generan por el mantenimiento de las entregas a cuenta calculadas para el pasado año pese a la caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 10 por ciento.

La liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica se hace con un decalaje de dos años, por lo que en 2022 con la revisión de las cuentas se debería pagar de más a las comunidades autónomas o reclamarles esa cuantía que se les ha transferido de más.

Esta última opción supondría volver al sistema anterior a la crisis e incluir en los presupuestos de Aragón una partida de 35 millones de euros anuales hasta 2031 para ir devolviéndolo, ha explicado Pérez Anadón.

ENTREGAS A CUENTA

Otro de los asuntos debatidos en el CPFF ha sido el anuncio del Ministerio de Hacienda de destinar 112.313 millones de euros de entregas a cuenta a las autonomía de régimen común, lo que supone un 6,3 por ciento más que en 2020 cuando se alcanzaron los 105.589 millones de euros.

Pérez Anadón ha elogiado que sea la "cuantía más alta hasta ahora destinada", pero ha señalado que la parte que el corresponde a Aragón está por determinar.

IVA DE 2017

Asimismo, en la reunión del CPFF se ha alcanzado una solución al impago de un mes del IVA de 2017 generado por el cambio del sistema de información en este impuesto con el anterior ministro de Hacienda, el 'popular' Cristóbal Montoro.

Aragón recibirá en torno a los 80 millones de euros de la cifra total de 3.000 millones de euros que el Gobierno de España incluirá en los Presupuestos Generales del Estado en 2022 para abonar la cantidad que se adeuda a las comunidades autónomas incluidos los intereses.

ALLANA EL CAMINO

Tras dar a conocer estos acuerdos del CPFF, Pérez Anadón ha mostrado su satisfacción porque permite "trabajar con más serenidad" en la elaboración de los próximos presupuestos de Aragón para 2022.

El consejero aragonés de Hacienda ha añadido que se ha dado un paso "fundamental" porque junto con otros fondos como los MRR y la segunda anualidad de los REACT-UE, Aragón podrá establecer los "pilares básicos de los presupuestos de 2022 y allana el camino para los retos que se avecinan sin perder de vista la sostenibilidad de los presupuestos".