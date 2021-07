Olga Moreno, sorprendida por teléfono en 'Ya es mediodía': "¿Pero estamos en directo?"

En el plató de Ya es Medio día todo iba como de costumbre hasta que a Marta López, una de sus colaboradoras, le sonaba el móvil en directo y era su amiga y defendida en Supervivientes, Olga Moreno.

"Ay qué nervios, señora no me haga eso en directo", le decía la presentadora del espacio, Sonsoles Ónega, que explicaba a la audiencia: "Es que le está llamando en directo Olga Moreno".

Pero como Marta López colgó la llamada, la presentadora con fingido enfado, le dijo: "¿Le puedes coger el teléfono, por favor? Le dices que estoy en el plató de Ya es Medio día y la recibimos aquí".

Así, Marta López por fin establecía comunicación, para decirle a la mujer de Antonio David Flores que Sonsoles Ónega le quería saludar y pasarle después el teléfono a la presentadora, que lo ponía en manos libres.

"Hola Olga Moreno, soy Sonsoles... te he puesto en altavoz porque me ha hecho mucha ilusión", decía Ónega. En ese momento Olga Moreno comenzaba a hablar, pero se interrumpía de inmediato: "¿Pero está en directo, no, no?".

Pero sí, estaban emitiendo. "Estamos en directo, hacemos un programa en directo de una y media a tres, si te quieres pasar...", invitaba Sonsoles a la mujer del momento en el universo Mediaset.

"Sonsoles, yo te lo agradezco, pero no puedo...", decía Olga Moreno, que este miércoles participa en Ahora Olga, un programa en el que responderá a la docuserie de Rocío Carrasco y por el que tiene un contrato para no hablar con otros programas ni medios.

"Estamos todo el día hablando de ti, yo no te conozco personalmente, pero es lo que tiene este oficio", decía Sonsoles antes de despedirse amigablemente.