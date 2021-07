Un equipo de El programa del verano ha interceptado a Olga Moreno en la peluquería preparándose para su entrevista en Telecinco -que se graba este martes, pero se emitirá el miércoles-. La sevillana tiene previsto contestar en el programa a las acusaciones que Rocío Carrasco ha vertido sobre ella y su familia. Aún no se sabe si se pronunciará sobre su marido o si solo hablará de los episodios en los que ella también ha estado presente.

Un equipo del magazine matutino de Telecinco ha seguido a Olga Moreno hasta el salón de belleza para poder hacerle una pequeña entrevista a pie de calle. Según ha explicado la reportera, la ganadora de Supervivientes ha llegado acompañada de su marido, Antonio David Flores, y su hija, Lola, que ha estado muy pendiente de la puesta a punto de su madre. Olga ha recocido que necesitaba sentirse guapa tras su aventura en Honduras; "vengo a echarme el tinte", ha añadido.

Olga Moreno, tranquila antes de su entrevista: "Soy muy fuerte o creo ser fuerte" #PdV27J https://t.co/gTWYWvrXOk — El programa del verano (@elprogramadear) July 27, 2021

Justo antes de entrar al salón de belleza, Moreno se ha parado durante un breve momento con los compañeros de El programa del verano, formato en el que trabaja la hija de su marido, Rocío Flores. "Quiero dar las gracias a Ana Rosa, a la marea azul y a la gente que me ha apoyado", ha comentado la ganadora de Supervivientes.

La mujer de Antonio David Flores no ha querido pronunciarse respecto a si ha visto o no la serie documental de Rocío Carrasco. No obstante, sí ha querido dejar claro cómo se encuentra tras llegar a España y cómo se enfrenta al revuelo que ha causado el testimonio de la exmujer de su esposo. "Soy muy fuerte, o creo ser fuerte", ha añadido Moreno.