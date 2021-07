Argimon reconoce que los políticos han "contribuido" a una falta de "sensación de pandemia" y al relajamiento general de la población

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha comparecido este miércoles por la mañana en la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya para hablar sobre la gestión de la quinta ola de la pandemia de la Covid-19.

Durante su intervención, el titular de Salud ha reconocido que el tsunami de contagios de la quinta ola en Cataluña se debe, entre otros factores, a un “cambio en la percepción social de la situación”, y que “cuando estamos en la calle, a veces, no hay sensación de pandemia”, algo que ha producido un aumento de la interacción social. Sobre este aspecto, asegura que “hemos contribuido todos, tanto responsables políticos como yo mismo”, y se ha referido directamente a la permisividad del Govern a la hora de celebrar grandes eventos como los festivales.

Para argumentar la decisión de permitir estas celebraciones, Argimon ha recordado el trabajo y las pruebas piloto que Salut llevó a cabo para confeccionar el protocolo de apertura de estas actividades: “El 21 de junio aprobamos una resolución de grandes eventos que provenía de un trabajo riguroso desde meses atrás por parte de todo el equipo de Salud. Con el estudio del Apolo, del Sant Jordi… Se hizo de una forma muy controlada”, ha dicho. También ha añadido que el 21 de junio “la situación epidemiológica era francamente buena, y el nivel de vacunación iba a un ritmo muy elevado”, aunque ha reconocido que la percepción de normalidad que dieron estos eventos “no era la más adecuada”.

Argimon argumenta que los buenos datos epidemiológicos de junio no justificaban la prohibición de festivales y viajes

Sobre los viajes de fin de curso, Argimon ha explicado que “legalmente” el Govern no habría podido prohibirlos, y que igualmente no pensó en ello. De hecho, ha subrayado que, teniendo en cuenta cómo estaba la situación epidemiológica en aquellas fechas -mucho más favorable-, no está seguro de si “habría sido lo más apropiado” intentar restringir estos viajes, teniendo en cuenta además el impacto en la salud emocional de los afectados.

Descenso de contagios

Argimon también ha analizado la situación actual de la pandemia en Cataluña. Ha dicho que, aunque es “complicada”, ya se ha llegado al pico de contagios en todos los grupos de edad, y que está comenzando a notarse un “descenso” de las infecciones.

No obstante, esto significa que en las próximas semanas se espera una afectación asistencial en forma de ingresos hospitalarios y en UCI. Así, Argimon ha previsto que la semana que viene “lleguemos al pico de UCIs”, con unas 700 personas ingresadas entre el 3 y el 4 de agosto.

Salud prevé llegar a los 700 ingresados en UCI a principios de agosto

En cuanto al descenso de contagios, el ‘conseller’ ha explicado que “cada día se producen menos contagios que el día anterior, alrededor de un 18 y un 20% menos” y que, con respecto a la semana anterior, el descenso llega a ser del 30%.

Sobre la vacunación, Argimon ha anunciado que esta semana Cataluña llegará a los nueve millones de dosis administradas, y que el 66% de la población que se puede vacunar ya tiene la pauta completa. Asimismo, ha subrayado que en el conjunto de la población mayor de 16 años han recibido la primera dosis el 74% de las personas.

Esta comparecencia de Argimon se ha producido para dar respuesta a petición registrada por el grupo de En Comú Podem, para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparezca en el Parlament para explicar las "malas decisiones" en el ámbito sanitario que ha tomado la Conselleria de Salud y el Govern en su totalidad para combatir la quinta oleada de la pandemia de coronavirus. Finalmente, no obstante, quien ha dado las explicaciones ha sido el conseller de Salud.

El Govern pedirá hoy al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) prorrogar toque queda para 162 municipios y la restricción de las reuniones a un máximo de diez personas.