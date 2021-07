Cvirus.- La Comunitat Valenciana rep 208.000 actes de denúncia per incomplir mesures anticovid i tramita 26.836

En concret, a data 27 de juliol, les actes de denúncies rebudes ascendeixen a 88.000 a València, 89.000 Alacant i 31.000 a Castelló, segons l'últim balanç realitzat per l'administració autonòmica.

Des de l'entrada en vigor del Decret-Llei del règim sancionador de mesures contra la propagació del Covid-19, el Consell ha tramitat (és a dir, que s'han introduït en el sistema) 26.826 denúncies d'infraccions (5.184 més que les registrades el passat mes de juny) que afecten a 25.586 persones físiques i a 1.240 negocis o establiments.

Del conjunt de les denúncies registrades (26.826) s'ha iniciat l'expedient sancionador per a 19.926. El nombre d'expedients iniciats durant el mes de juliol s'ha incrementat en 7.611 respecte al mes de juny.

D'aquests 19.926 expedients que han començat a tramitar-se han finalitzat 8.032. El nombre d'expedients finalitzats durant el mes de juliol s'ha incrementat en 4.457 respecte al mes de juny, és a dir, quasi el doble.

Del conjunt de denúncies, el 96 per cent són infraccions lleus imposades a persones que no portaven mascareta o feien un ús incorrecte d'aquest element.

El 4% restant són sancions greus o molt greus que, d'acord amb el decret sancionador en vigor des del passat 25 de juliol, s'imposen per superar els límits de l'aforament en els establiments públics, organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte públic o privat no autoritzat o no mantindre la distància de seguretat.

De les 26.826 propostes de sanció, 1.880 infractors han reconegut la falta i tindran una rebaixa del 40% en l'import de la sanció. Per províncies, 392 persones d'Alacant han reconegut la infracció 1.168 de Castelló i 320 de València.

El Consell ha tramitat denúncies per incompliment de les mesures anti-Covid per valor de 490.000 euros.

La plantilla per a la tramitació de les denúncies està composta per 52 persones (25 tècnics jurídics, 10 administratius i 17 auxiliars) que es van incorporar per a reforçar els quatre funcionaris amb els quals explicava inicialment el Servici d'Espectacles i Establiments Públics, dependent de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències. Aquest servici estava dimensionament per a absorbir entre 250 i 300 denúncies a l'any en l'àmbit de la seua competència.

A partir del mes de novembre, amb la introducció de noves mesures restrictives per a frenar els contagis, el nombre de denúncies va augmentar de manera exponencial, i especialment en el mes de desembre quan, en augmentar els controls per part de les Forces i Cossos de Seguretat, el nombre de denúncies diari augmenta fins a les més de 500 al dia.